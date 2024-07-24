التشكيلة المثالية الأغلى في كرة القدم العالمية
24/7/2024
تسببت نهائيات كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم في حدوث زلزال في القِيَم السوقية للاعبي كرة القدم أمثال الإسبانيين الأمين جمال، ورودري، والتركي أردا غولر بفضل أدائهم الرائع مؤخرا.
ونشرت البوابة المتخصصة في الإحصائيات الرياضية "ترانسفير ماركت" رسميا التشكيل المثالي المكون من لاعبي كرة القدم ذوي القيمة السوقية الأعلى في كل مركز بعد تحديث قيمهم السوقية.
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ويبلغ إجمالي قيمتهم السوقية مجتمعين مليارا و1350 مليون يورو.
ويغيب عن القائمة كل من الإنجليزي بوكايو ساكا (140 مليون يورو) والأمين جمال (120 مليون يورو) اللذين، على الرغم من أنهما يبلغان من العمر 17 عامًا فقط، ويطمحان إلى احتلال أحد تلك المراكز قريبا.
فيما يلي الـ11 لاعبا الأغلى في العالم في كل مركز:
في حراسة المرمى:
- جيورجي مامارداشفيلي: 45 مليون يورو.
في الدفاع:
- البرتغالي روبن دياز: 80 مليون يورو (مانشستر سيتي).
- الفرنسي وليام صليبا: 80 مليون يورو (أرسنال).
- الكرواتي يوسكو جفارديول: 75 مليون يورو (مانشستر سيتي).
- الإنجليزي ألكسندر أرنولد: 70 مليون يورو (ليفربول).
في خط الوسط:
- الإنجليزي جود بيلينغهام: 180 مليون يورو (ريال مدريد).
- الإنجليزي فيل فودين: 150 مليون يورو (مانشستر سيتي).
- الإسباني رودري: 130 مليون يورو (مانشستر سيتي).
في الهجوم:
- الفرنسي كيليان مبابي: 180 مليون يورو (ريال مدريد).
- البرازيلي فينيسيوس جونيور: 180 مليون يورو (ريال مدريد).
- النرويجي إيرليغ هالاند: 180 مليون يورو (مانشستر سيتي).
المصدر : مواقع إلكترونية