بعثة أستراليا بأولمبياد باريس تطالب رياضييها بالحذر بعد "حادث اغتصاب"

قالت رئيسة البعثة الأولمبية الأسترالية آنا ميريس، اليوم الثلاثاء، إن البعثة على علم بادعاءات امرأة أسترالية بأنها تعرضت للاغتصاب في باريس، وحثت الرياضيين الأستراليين على توخي الحذر، وسط مخاوف أمنية متزايدة.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن الشرطة تحقق في مزاعم امرأة أسترالية تبلغ من العمر 25 عاما بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت المرأة أنها أبلغت عن الحادث بعد أن لجأت إلى مطعم في شمال باريس، حيث قامت خدمات الطوارئ بتقديم المساعدة لها.

وقالت رئيسة البعثة الأسترالية آنا ميريس، في مؤتمر صحفي، إن الفريق على علم بتلك المزاعم.

وأضافت "لم يتم الحصول على الكثير من التفاصيل والمعلومات، والمعلومات التي ننقلها إلى رياضيينا هي أن الحضور الأمني ​​مرتفع للغاية".

وتابعت ميريس "ليس لدينا حتى الآن أي تعليقات من رياضيينا بأنهم شعروا بعدم الأمان. نحن نشجعهم، إذا خرجوا من قرية الرياضيين، على عدم الخروج بمفردهم وعدم ارتداء زي البعثة. فقط ارتداء ملابس مدنية".

ومن المقرر أن تقام مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس على طول نهر السين يوم الجمعة المقبل وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويقول مسؤولون فرنسيون إنه لم تكن هناك تهديدات مباشرة من الجماعات المتشددة ضد الألعاب، لكن الجرائم الصغيرة وأعمال العنف تظل مصدر قلق لآلاف السائحين المتوقع أن يتوافدوا على العاصمة الفرنسية لمتابعة الألعاب.