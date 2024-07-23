موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في مستهل مباريات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو/تموز، والقنوات الناقلة.

وتنطلق مسابقة كرة القدم قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس المقرر الجمعة القادم، وتستمر المباريات حتى الجمعة التاسع من أغسطس/آب موعد المباراة النهائية.

وتبدأ مباراة الأرجنتين ضد المغرب، 24 يوليو/تموز الساعة 16:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب جيوفروى جيشار في سانت إيتيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد المغرب في أولمبياد باريس

تمتلك مجموعة بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مسابقات أولمبياد باريس 2024، ومنها كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقل المباراة عبر قناتيها:

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العراق والمغرب ومصر في أولمبياد باريس

وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس هي: العراق والمغرب ومصر.

ويلعب العراق والمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت البرازيل في النسختين الأخيرتين من المسابقة.