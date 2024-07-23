موعد مباراة العراق ضد أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
نستعرض موعد مباراة العراق ضد أوكرانيا في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 غدا الأربعاء الموافق 24 يوليو/تموز، والقنوات الناقلة.
وتنطلق مسابقة كرة القدم قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس المقرر الجمعة القادم، وتستمر المباريات حتى الجمعة التاسع من أغسطس/آب موعد المباراة النهائية.
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موعد مباراة مصر ضد جمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
وتبدأ مباراة العراق ضد أوكرانيا، 24 يوليو/تموز، الساعة 20:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب غروباما ستاديوم في ديسينيس-شاربيو.
القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد أوكرانيا
تمتلك مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مسابقات أولمبياد باريس 2024، ومنها مسابقة كرة القدم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقل المباراة عبر قناتها:
- beIN SPORTS HD 1
العراق والمغرب ومصر في أولمبياد باريس
وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس هي: العراق والمغرب ومصر.
ويلعب العراق والمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.
وفازت البرازيل في النسختين الأخيرتين من المسابقة.