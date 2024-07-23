موعد مباراة مصر ضد جمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر ضد جمهورية الدومينيكان في مستهل مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 غدا الأربعاء الموافق 24 يوليو/تموز، والقنوات الناقلة.

وتنطلق مسابقة كرة القدم قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس المقرر الجمعة المقبل، وتستمر المباريات حتى الجمعة 9 أغسطس/آب موعد المباراة النهائية.

وتبدأ مباراة مصر ضد جمهورية الدومينيكان، 24 يوليو/تموز الساعة 18:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب لا البوجوار في نانت.

ويدير المباراة طاقم تحكيم نسائي بقيادة اليابانية يوشيمي ياماشيتا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس

تمتلك مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مسابقات أولمبياد باريس 2024، ومنها كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقل المباراة عبر قناتها:

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العراق والمغرب ومصر في أولمبياد باريس

وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس هي: العراق والمغرب ومصر.

ويلعب العراق والمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت البرازيل في النسختين الأخيرتين من المسابقة.