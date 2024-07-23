سانشيز مدرب منتخب قطر السابق يقود السد لمدة موسمين

أعلن نادي السد حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين الإسباني فليكس سانشيز مدربا للفريق الأول حتى موسم 2025-2026.

وسيبدأ سانشيز، مدرب منتخب قطر في كأس العالم التي استضافتها البلاد عام 2022، مهامه مع السد اليوم في معسكر الفريق الحالي في مدينة ملقا الإسبانية.

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وقاد المدرب الإسباني منتخب قطر للتتويج بلقب كأس آسيا عام 2019 في الإمارات.

وتوج السد بلقبي الدوري وكأس أمير البلاد في الموسم المنقضي لكنه أخفق في حصد الثلاثية، إذ حسم الوكرة لقب كأس قطر.

وانفصل السد عن المدرب برونو ميغيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقد حل محله وسام رزق بصفة مؤقتة.

وسيقود سانشيز (48 عاما)، الذي قاد منتخب الإكوادور في بطولة كوبا أميركا الأخيرة، الفريق الموسم المقبل بدلا من رزق الذي قاد السد للقبي الدوري وكأس الأمير الموسم المنصرم.