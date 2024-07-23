إيران: امنعوا إسرائيل قتلة الأطفال من الألعاب الأولمبية

دعت إيران اليوم الثلاثاء إلى منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصفتهم بـ"قتلة الأطفال"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وكتبت الوزارة على موقع إكس أن الرياضيين الإسرائيليين "لا يستحقون أن يشاركوا في أولمبياد باريس بسبب الحرب على الأبرياء في غزة".

ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بإسرائيل، وتحظر أي اتصال بين الرياضيين الإيرانيين والإسرائيليين.

وجاء في بيان الوزارة تحت وسم "امنعوا إسرائيل من الألعاب الأولمبية" (#BanIsraelFromOlympics) أن "الإعلان عن استقبال وفد النظام العنصري الصهيوني الإرهابي وحمايته لا يعني سوى إضفاء الشرعية على قتلة الأطفال".

أكد وزير الخارجية الفرنسي أمس الاثنين ترحيب فرنسا بالوفد الإسرائيلي وتولي وحدة النخبة في الدرك الوطني حمايته.

في بيان مماثل في فبراير/شباط الماضي، دعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم نظيره الدولي (الفيفا) إلى تعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل هجمات واسعة النطاق من البر والبحر والجو على قطاع غزة، خلفت 39 ألفا و90 شهيدا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

في أغسطس/آب 2023، أوقفت سلطات إيران لاعب رفع أثقال إيرانيا بعد مصافحته رياضيا إسرائيليا خلال مسابقة في بولندا.

وفي عام 2021، حث المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الرياضيين على "عدم مصافحة ممثلي الكيان المجرم للحصول على ميدالية".