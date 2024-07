ميسي يغيب عن مباراة كل نجوم الدوري الأميركي

أعلنت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم -اليوم الاثنين- غياب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن المشاركة في مباراة كل النجوم، بعد 8 أيام من إصابة النجم الأرجنتيني في الكاحل التي تسببت في عدم استكماله لنهائي كأس كوبا أميركا.

وتم إدراج اسم ميسي ضمن اللاعبين غير الموجودين في تشكيلة كل نجوم الدوري الأميركي المؤلفة من لاعبي 18 فريقا لمباراة -الأربعاء المقبل- في كولومبوس بولاية أوهايو أمام أفضل مواهب الدوري المكسيكي.

