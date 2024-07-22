صعود صاروخي لقيمة بعض اللاعبين بعد يورو 2024

ارتفعت القيمة التسويقية لما يصل لـ35 لاعبا بعد أدائهم الجيد على الملاعب الألمانية في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، ومن بين هؤلاء اللاعبين 6 من المنتخب الإسباني الفائز بلقب اليورو بعد تغلبه على إنجلترا في المباراة النهائية 2-1.

وبعد إحرازه اللقب القاري الرابع في تاريخه، زادت قيمة منتخب لاروخا بمقدار 70 مليون يورو، لتبلغ 1.04 مليار يورو، ومن غير المستغرب أن تكون أكبر زيادة بين جميع اللاعبين في يورو 2024 كانت من نصيب الموهبة لامين جمال البالغ 17 عاما.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فقد بلغت القيمة التسويقية الجديدة لجناح برشلونة الماكر 120 مليون يورو، بزيادة 30 مليون يورو عن قيمته السابقة البالغة 90 مليون يورو.

وأصبح جمال أول لاعب تحت الـ19 عاما يكسر حاجز 100 مليون منذ 2004.

كما شهد الثلاثي الإسباني رودري أفضل لاعب في يورو 2024 وويليامز لاعب أتلتيك بيلباو وداني أولمو لاعب لايبزيغ ارتفاع قيمتهم التسويقية بنحو 10 ملايين يورو لكل لاعب.

وهذه القيمة السوقية الجديدة لبعض اللاعبين بعد أمم أوروبا.