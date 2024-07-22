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شاهد.. حركات ترامب بعد محاولة اغتياله تلهم نجوم البيسبول

مونياك (وسط) يحتفل مع رفيقه في فريق لوس أنجلس أنجيلز (رويترز)
22/7/2024

تداول مدونون مهتمون برياضة البيسبول، لقطات للاعبي دوري البيسبول الأميركي (إم إل بي)، وهم يؤدون "احتفالات فوز"، مستوحاة من المرشح الرئاسي الأميركي، دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله خلال تجمعه في بنسلفانيا الأسبوع الماضي.

وكانت اللقطة الأبرز للاعب فريق "تامبا باي رايز"، تايلور وولز، وهو يهتف "قاتل، قاتل" بقبضته مرفوعة في الهواء أمس الأحد.

كما شوهد في اليوم ذاته، لاعبو فريق "سانت لويس كاردينالز"، وهم يمسكون بآذانهم مع قبضاتهم في الهواء بعد أن حقق زميلهم أليك بورليسون ضربة قوية.

المصدر : الجزيرة + وكالات