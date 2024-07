شاهد.. حركات ترامب بعد محاولة اغتياله تلهم نجوم البيسبول

تداول مدونون مهتمون برياضة البيسبول، لقطات للاعبي دوري البيسبول الأميركي (إم إل بي)، وهم يؤدون "احتفالات فوز"، مستوحاة من المرشح الرئاسي الأميركي، دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله خلال تجمعه في بنسلفانيا الأسبوع الماضي.

وكانت اللقطة الأبرز للاعب فريق "تامبا باي رايز"، تايلور وولز، وهو يهتف "قاتل، قاتل" بقبضته مرفوعة في الهواء أمس الأحد.

Taylor Walls did the Trump "Fight! Fight!" after this double pic.twitter.com/8K5ovTEIQh

كما شوهد في اليوم ذاته، لاعبو فريق "سانت لويس كاردينالز"، وهم يمسكون بآذانهم مع قبضاتهم في الهواء بعد أن حقق زميلهم أليك بورليسون ضربة قوية.

MLB players are doing Trump-inspired celebrations after Trump was nearly assas*inated at his Pennsylvania rally last week.

Tampa Bay Rays player Taylor Walls was seen going "Fight, Fight" with his fist in the air.

The St. Louis Cardinals’ dugout was seen holding their ears with… pic.twitter.com/ypvT8GDGxY

— Premier News (@PremierNewsInc) July 22, 2024