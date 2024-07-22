حصد 200 ألف مشترك بـ3 منشورات.. مبابي سفيرا لمنصة إنستغرام الصينية

أصبح كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني منذ فترة سفيرا لإحدى شبكات التواصل الاجتماعي الصينية وقام بالترويج لها في مقطع فيديو سريع بحسب موقع سبورتون الفرنسي.

وتعد "شياو هونغشو" (Xiaohongshu)، أي "الكتاب الأحمر الصغير"؛ منصة شبيهة بموقع إنستغرام، وتتمتع بشعبية في الصين، حيث بلغ عدد المستخدمين 312 مليون شهريا عام 2023، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق.

ولمزيد من ترويجها وتوسيع انتشارها في أوروبا والعالم، اعتمدت المنصة الصينية على الدولي الفرنسي (25 عاما) كوجه إعلاني.

وكتب الفرنسي على المنصة: "مرحبا يا شباب، أنا كيليان مبابي. أنا سعيد بالانضمام إلى شبكة "شياو هونغشو" الاجتماعية، أتمنى أن أشارككم لحظات وذكريات كرة القدم هنا. وآمل أن أعود إلى الصين قريبا".

وانتشر مقطع جديد للمهاجم الفرنسي اليوم الاثنين 22 يوليو/تموز. لمدة 15 ثانية تقريبا، قام فيه بالترويج للمنصة، من خلال تحدثه بضع كلمات باللغة الصينية ومن بينها "شياوهونغشو".

لقد كان نجاح مهاجم باريس سان جيرمان السابق فوريا مع المنصة، فبعد أيام قليلة من نشره 3 منشورات، استطاع أن يحصد ما يقرب من 200 ألف مشترك جديد.

La pub de Kylian Mbappé pour le réseau social chinois Xiaohongshu. 👀pic.twitter.com/CnXFzjpbmE — Actu Foot (@ActuFoot_) July 22, 2024

مؤسسة مبابي الخيرية

أعلن مبابي قائد منتخب فرنسا وشركة أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، اليوم الاثنين شراكتهما لتقديم الدعم لإقامة الشباب.

وسيوفر التعاون الإقامة والمساعدة اللوجستية للشباب الذين تدعمهم مؤسسة مبابي الخيرية "مستوحاة من كيه.إم" عبر منصة توزيع أكور (أكور.كوم).

وقال مهاجم ريال مدريد في بيان مشترك: "يسعدنا أن نوحد جهودنا مع أكور وأن نكثف محاولاتنا لتمكين الشباب. معا يمكننا أن نحدث فارقا له معنى ونعزز الفرص لمستقبل واعد".

وقالت أكور إن الشراكة ملتزمة بعقد طويل الأمد يهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم مبادرات مبابي في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع المؤسسة، أطلق مبابي جمعيته الخيرية "مستوحاة من كيه.إم" عام 2020 لمساعدة 98 طفلا في تحقيق أهداف حياتهم.