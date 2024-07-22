براعة فنية وحركات بهلوانية.. "البريك دانس" رياضة جديدة في أولمبياد باريس

ستتضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي تُفتتح يوم الجمعة 26 يوليو/تموز الجاري، رياضة جديدة هي البريك دانس، بالإضافة إلى 3 رياضات سبق وظهرت من ألعاب طوكيو هي التسلق والتزلج وركوب الأمواج.

وهذه هي التغييرات في البرنامج الرياضي:

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"البريك دانس" يظهر في الأولمبياد لأول مرة

هو شكل تنافسي من "البريك دانس" يمزج بين البراعة الفنية والرقص مع الحركات البهلوانية، وسيظهر لأول مرة في أولمبياد باريس، وقد تم الإعلان عن هذا الأسلوب من الرقص، الذي نشأ في حي برونكس بنيويورك في سبعينيات القرن الماضي، كجزء من برنامج باريس 2024 في أواخر عام 2020.

وسيكون الأميركي فيكتور مونتالفو والكندي فيل ويزارد (فيليب كيم) المرشحين للفوز في فئة بي.بوي.

وفي فئة بي.جيرل، ستكون بطلة العالم 2023 نيكا (دومينيكا بانيفيتش) من ليتوانيا (17 عاما) واليابانية آمي (آمي يواسا) الأقرب للفوز.

الكانوي المتعرج الجديد والكاياك كروس

بعد أن ظهرت لأول مرة في الألعاب الأولمبية بميونخ 1972، سيشهد الكانوي المتعرج بالزوارق حدثا جديدا يضاف إلى قائمته مع ظهور قوارب الكاياك لأول مرة في باريس 2024.

والكاياك كروس سباق شديد الترعج بالزوارق يخوضه المتنافسون بقوارب الكاياك في المياه، ويتدافعون باستخدام مجاديفهم للحصول على المركز الأول.

وستبدأ المنافسة الأولمبية بجولات فردية محددة التوقيت قبل بدء المنافسات المباشرة، إذ يواجه 4 متسابقين بعضهم البعض، ويتنافسون على المركز الأول في مسار السباق مع تغير المراكز بسرعة.

وستكون هناك 6 ميداليات للتنافس عليها، وعدد متساوٍ من الرجال والنساء يتنافسون.

ما الرياضات الجديدة التي تستمر من طوكيو؟

أدرج منظمو باريس رياضات التسلق والتزلج وركوب الأمواج، والتي ظهرت جميعها أيضا كرياضات إضافية في طوكيو 2020.

التسلق: سيكون هناك حدثان للمتنافسين من الذكور والإناث في باريس، التسلق السريع والمنافسة المشتركة لتسلق الصخور والقيادي.

سيكون هناك حدثان للمتنافسين من الذكور والإناث في باريس، التسلق السريع والمنافسة المشتركة لتسلق الصخور والقيادي. التزلج: سيكون للتزلج تخصصان.

ركوب الأمواج: على بُعد 16.000 كيلومتر تقريبا من أماكن الألعاب الرئيسية، سيتنافس 48 راكبا في منافسات الألواح القصيرة في تيهوبو بتاهيتي.

ما الرياضات التي تم إسقاطها؟

بعد أن ظهر الكاراتيه لأول مرة في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، لن يظهر في باريس 2024. وكذلك البيسبول-الكرة اللينة، لكنها ستعود في لوس أنجلوس 2028.