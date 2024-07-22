المدربون الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

يُعَد الفوز بالبطولات وحصد الألقاب المقياس الأساسي لنجاح أو إخفاق المدربين في عالم كرة القدم وبقائهم أو رحيلهم عن الأندية أو المنتخبات التي يدربونها.

ويعد كل من الإسباني بيب غوارديولا، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو والبرازيلي لويز فيليبي سكولاري من المدربين الأكثر تتويجا، والذين ما زالوا يمارسون المهنة.

بدوره، فاز السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق بأكبر عدد من الجوائز في تاريخ كرة القدم.

فيما يلي قائمة المدربين الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم:

1-الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون: 1974-2013 (49 لقبا).

Pep this, Guardiola that! Sir Alex Ferguson remains the GOAT. 49 Career trophies as a manager without oil money, corruption and Messi. pic.twitter.com/jsfqmpSRtv — Jacob (@Utdjacobi_) December 23, 2023

2- الإسباني بيب غوارديولا: 2007 حتى الآن (39 لقبا).

3- الروماني ميرسيا لوشيسكو: 1979-2023 (38 لقبا).

4- الأوكراني فاليري لوبانوفسكي: 1969-2001 (30 لقبا).

Valeriy Lobanovskyi would have turned 84 today. Lobanovskyi is the greatest coach in Ukrainian history and one of the best in the history of football. He coached three Ballon d'Or winners: Oleh Blokhin, Ihor Belanov and Andriy Shevchenko. pic.twitter.com/gBSTc3zDUt — TRANSFERMARKT UKRAINE (@transfermarktUA) January 6, 2023

5- الإيطالي كارلو أنشيلوتي: 1995 حتى الآن (29 لقبا).

6- البرتغالي جوزيه مورينيو: 2000 حتى الآن (26 لقبا).

7- البرازيلي لويز فيليبي سكولاري: 1982 حتى الآن (26 لقبا).

8- الأسكتلندي جوك شتاين: 1960-1985 (26 لقبا).