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المدربون الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

epa03697755 Manchester United manager Sir Alex Ferguson (L) lifts the English Premier League trophy after the English Premier League soccer match between Manchester United and Swansea City at Old Trafford, Manchester, Britain, 12 May 2013. EPA/PETER POWELL DataCo terms and conditions apply. https://www.epa.eu/downloads/DataCo-TCs.pdf
الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد فاز بـ49 لقبا (الأوروبية)
22/7/2024

يُعَد الفوز بالبطولات وحصد الألقاب المقياس الأساسي لنجاح أو إخفاق المدربين في عالم كرة القدم وبقائهم أو رحيلهم عن الأندية أو المنتخبات التي يدربونها.

ويعد كل من الإسباني بيب غوارديولا، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو والبرازيلي لويز فيليبي سكولاري من المدربين الأكثر تتويجا، والذين ما زالوا يمارسون المهنة.

بدوره، فاز السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق بأكبر عدد من الجوائز في تاريخ كرة القدم.

فيما يلي قائمة المدربين الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم:

 

1-الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون: 1974-2013 (49 لقبا).

2- الإسباني بيب غوارديولا: 2007 حتى الآن (39 لقبا).

3- الروماني ميرسيا لوشيسكو: 1979-2023 (38 لقبا).

4- الأوكراني فاليري لوبانوفسكي: 1969-2001 (30 لقبا).

5- الإيطالي كارلو أنشيلوتي: 1995 حتى الآن (29 لقبا).

6- البرتغالي جوزيه مورينيو: 2000 حتى الآن (26 لقبا).

7- البرازيلي لويز فيليبي سكولاري: 1982 حتى الآن (26 لقبا).

8- الأسكتلندي جوك شتاين: 1960-1985 (26 لقبا).

المصدر : مواقع إلكترونية