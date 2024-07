المدربون الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

يُعَد الفوز بالبطولات وحصد الألقاب المقياس الأساسي لنجاح أو إخفاق المدربين في عالم كرة القدم وبقائهم أو رحيلهم عن الأندية أو المنتخبات التي يدربونها.

ويعد كل من الإسباني بيب غوارديولا، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو والبرازيلي لويز فيليبي سكولاري من المدربين الأكثر تتويجا، والذين ما زالوا يمارسون المهنة.

بدوره، فاز السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق بأكبر عدد من الجوائز في تاريخ كرة القدم.

1-الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون: 1974-2013 (49 لقبا).

2- الإسباني بيب غوارديولا: 2007 حتى الآن (39 لقبا).

3- الروماني ميرسيا لوشيسكو: 1979-2023 (38 لقبا).

4- الأوكراني فاليري لوبانوفسكي: 1969-2001 (30 لقبا).

Valeriy Lobanovskyi would have turned 84 today.

Lobanovskyi is the greatest coach in Ukrainian history and one of the best in the history of football.

He coached three Ballon d'Or winners: Oleh Blokhin, Ihor Belanov and Andriy Shevchenko. pic.twitter.com/gBSTc3zDUt

