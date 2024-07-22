نشرت شبكة "إي إس بي إن" قائمتها النهائية لأفضل 100 رياضي في القرن الحادي والعشرين بعد تصويت أكثر من 70 ألف مشترك، غير أن ثمة 10 رياضيين هم الأكثر تميزا بفضل إنجازاتهم ومواهبهم المثيرة للإعجاب.

وجاء أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر ونجم اتحاد كرة القدم الأميركية توم برادي ضمن قائمة أفضل 100 رياضي في القرن الـ21.

ويتصدر القائمة السباح الأميركي مايكل فيلبس، ولاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز، بينما يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الوحيد من ضمن الـ10 الأوائل في رياضة كرة القدم.

لكن للمفارقة ثمة نجوم كبار غابوا عن المراكز الـ10 الأولى أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسائق سباقات الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون، ونجم التنس الإسباني رافائيل نادال.

فيما يلي قائمة أفضل 10 رياضيين في العالم في القرن الـ21:

10- الأميركي كوبي براينت (كرة السلة)

أحد أفضل لاعبي كرة السلة، فاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين 5 مرات، وشارك في فريق "كل النجوم" 18 مرة، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين عام 2008.

9- العداء الجامايكي يوسين بولت (ألعاب قوى)

سرعته القياسية عززت من إرثه كاسم معروف في جميع أنحاء العالم، ومن بين إنجازاته الهائلة، 8 ميداليات ذهبية أولمبية.

كما حقق بولت أيضًا الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر في سن الـ21 عامًا فقط، وهو يعد العدّاء الوحيد الفائز بالميدالية الذهبية في فئتي 100 متر و200 متر.

8- الأميركي تايغر وودز (غولف)

احترف الغولف في 1996، ونال 13 جائزة كبرى ودخل قاعة مشاهير الغولف، في عام 2001.

7- الأميركية سيمون بايلز (جمباز)

حققت أول ألقابها في عام 2013، وكانت في عمر الـ16 فقط.

وبعد 3 سنوات، صنعت التاريخ، وحصلت على 4 ميداليات ذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو، وهو أكبر عدد للاعبة جمباز في دورة واحدة.

6- السويسري روجر فيدرر (تنس)

أحد أكثر لاعبي التنس تتويجًا بالألقاب على الإطلاق. فاز بـ20 بطولة كبرى بما في ذلك 8 ألقاب في ويمبلدون.

5- الأميركي توم برادي (كرة القدم الأميركية)

هو الرياضي الأكثر نجاحًا في تاريخ الـ "سوبر بول"، حيث يملك في مسيرته 7 ألقاب وحصل على جائزة أفضل لاعب 5 مرات.

4- الأميركي ليبرون جيمس (كرة سلة)

هو الرياضي الأعلى تصنيفًا في رياضته ولا يزال نشطًا حتى الآن.

فاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين 4 مرات، وشارك بفريق "كل النجوم" 20 مرة، والهداف التاريخي للدوري الأميركي للمحترفين. يُعتبر جيمس أحد أعظم لاعبي كرة السلة في كل العصور إلى جانب مايكل جوردان.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم)

لاعب كرة القدم الوحيد الذي دخل قائمة الـ10 الأوائل في القائمة، وهو اللاعب الأكثر تتويجًا على الإطلاق برصيد 45 لقبا.

2- الأميركية سيرينا ويليامز (تنس)

أكثر لاعبات التنس تتويجًا على مر العصور، تملك 23 بطولة كبرى متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي 73 لقبًا عبر مسيرتها المهنية التي امتدت 27 عامًا.

1- الأميركي مايكل فيلبس (سباحة)

حصل على 28 ميدالية أولمبية منها 23 ذهبية، مما يجعله أكثر الرياضيين الأولمبيين تتويجًا بالميداليات على الإطلاق.

كما يحمل فيلبس الرقم القياسي لأكبر عدد من الميداليات الذهبية في دورة ألعاب واحدة، برصيد 8 ميداليات في دورة بكين عام 2008.