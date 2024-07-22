كانت المبالغ الكبيرة تُدفَع للتعاقد مع المهاجمين والنجوم، لكن في كرة القدم الحديثة امتدت الصفقات الكبيرة لتشمل لاعبي الدفاع أيضا، نظرا لأهميتهم في تأمين الفوز والألقاب.

انضم المدافع الفرنسي ليني يورو مؤخرا إلى مانشستر يونايتد مقابل 67 مليون دولار، مما يجعله أحد أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم.

كما يعتبر انتقال المدافع المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان، وروبن دياس إلى مانشستر سيتي، ولوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ من أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

في ما يلي أغلى 10 مدافعين في تاريخ كرة القدم:

10- الإسباني مارك كوكوريلا: من برايتون إلى تشلسي (71 مليون دولار).

9- الهولندي ماتياس دي ليخت: من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ (72.83 مليون دولار).

8- المغربي أشرف حكيمي: من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان (73.99 مليون دولار).

7- البرتغالي روبن دياس: من بنفيكا إلى مانشستر سيتي (77.78 مليون دولار).

6- الفرنسي لوكاس هيرنانديز: من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ (87 مليون دولار).

5- الفرنسي ويسلي فوفانا: من ليستر سيتي إلى تشلسي (78.49 مليون دولار).

4- الهولندي فيرجيل فان ديك: من ساوثهامبتون إلى ليفربول (92 مليون دولار).

3- الهولندي ماتياس دي ليخت: من أياكس إلى يوفنتوس (92.98 مليون دولار).

2- الإنجليزي هاري ماغواير: من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد (94.66 مليون دولار).

1- الكرواتي جوسكو غفارديول: من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي (100 مليون دولار).