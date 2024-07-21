وفاة متسابق كانوي مصري بعد اختفائه بنهر النيل أثناء التدريب

أعلن الاتحاد المصري للكانوي والكاياك -اليوم الأحد- وفاة المتسابق محمد عمرو مصطفى بعد انقلاب قاربه أثناء التدريب في نهر النيل أمس السبت واختفائه.

وقال الاتحاد المصري في بيان "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك وجميع العاملين بالاتحاد أسرة اللاعب محمد عمرو مصطفى متسابق نادي الكهرباء. نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان".

وقرر الاتحاد إيقاف النشاط في النادي بعد الحادث، وإيقاف المدرب ومساعده عن العمل، وإيقاف العمل بالمرسى النهري المستخدم من قبل نادي الكهرباء.

وقال الاتحاد المصري -في بيان أمس- إن المتسابق (17 عاما) اختفى بعدما كان يستقل القارب في منطقة نهر النيل بحي الزمالك حيث يقع مقر ناديه.