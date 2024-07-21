رياضة|أولمبياد باريس 2024|فرنسا

منع لاعب هولندي مدان بالاغتصاب من التحدث للإعلام

شعار الألعاب الأولمبية على برج إيفل (الفرنسية)
21/7/2024

قال رئيس بعثة هولندا المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بيتر فان دن هوجنباند إن اللجنة الأولمبية الهولندية تتخذ إجراءات للتخفيف من تأثير وجود لاعب مدان بالاغتصاب ضمن البعثة، بعد أن أثار الأمر استياء بعض الجماعات المناصرة للمرأة.

وحُكم على ستيفن فان دي فيلدي بالسجن لمدة 4 سنوات في بريطانيا عام 2016 بعد إدانته باغتصاب فتاة (12 عاما) قبلها بعامين، عندما كان عمره 19 عاما.

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وبعد أن قضى جزءا من العقوبة في بريطانيا، نُقل إلى هولندا وتم تعديل عقوبته وفقا لمعايير القانون الهولندي، وعاد فان دي فيلدي لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية مجددا منذ عام 2017، وتم اختياره الشهر الماضي ضمن المنتخب الأولمبي الهولندي.

وقال فان دن هوجنباند للتلفزيون الهولندي، اليوم الأحد، إن اللجنة الأولمبية الهولندية، بالتشاور مع فان دي فيلدي وزميله ماتيو إيمرس، اتخذت خطوات للتخفيف من تأثير مشاركته، وذلك بنقله إلى مكان إقامة بديل في باريس ومنعه من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأضاف فان دن هوجنباند "لن يقلل من أهمية الأمر (إدانته في القضية). لكن يجب أن نحترم هذا ونساعده كعضو في الفريق حتى يتمكن من الأداء".

وقال فان دن هوجنباند إن فان دي فيلدي يحاول الحفاظ على تركيزه في بداية مشواره بالأولمبياد، حيث يلتقي وزميله إيمرس أمام فريق إيطاليا يوم الأحد المقبل.

المصدر : رويترز