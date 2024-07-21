منع لاعب هولندي مدان بالاغتصاب من التحدث للإعلام

قال رئيس بعثة هولندا المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بيتر فان دن هوجنباند إن اللجنة الأولمبية الهولندية تتخذ إجراءات للتخفيف من تأثير وجود لاعب مدان بالاغتصاب ضمن البعثة، بعد أن أثار الأمر استياء بعض الجماعات المناصرة للمرأة.

وحُكم على ستيفن فان دي فيلدي بالسجن لمدة 4 سنوات في بريطانيا عام 2016 بعد إدانته باغتصاب فتاة (12 عاما) قبلها بعامين، عندما كان عمره 19 عاما.

وبعد أن قضى جزءا من العقوبة في بريطانيا، نُقل إلى هولندا وتم تعديل عقوبته وفقا لمعايير القانون الهولندي، وعاد فان دي فيلدي لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية مجددا منذ عام 2017، وتم اختياره الشهر الماضي ضمن المنتخب الأولمبي الهولندي.

Pieter van den Hoogenband ’verbaasd’ over ophef rond veelbesproken beachvolleyballer Steven van de Velde https://t.co/jb6MFw8o0y via @telegraaf pic.twitter.com/pF0tqK8KPt — Redactie Telesport (@telesport) July 21, 2024

وقال فان دن هوجنباند للتلفزيون الهولندي، اليوم الأحد، إن اللجنة الأولمبية الهولندية، بالتشاور مع فان دي فيلدي وزميله ماتيو إيمرس، اتخذت خطوات للتخفيف من تأثير مشاركته، وذلك بنقله إلى مكان إقامة بديل في باريس ومنعه من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأضاف فان دن هوجنباند "لن يقلل من أهمية الأمر (إدانته في القضية). لكن يجب أن نحترم هذا ونساعده كعضو في الفريق حتى يتمكن من الأداء".

وقال فان دن هوجنباند إن فان دي فيلدي يحاول الحفاظ على تركيزه في بداية مشواره بالأولمبياد، حيث يلتقي وزميله إيمرس أمام فريق إيطاليا يوم الأحد المقبل.