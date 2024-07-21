مبابي ليس الأول.. قائمة أعلى الرواتب في الليغا

رغم أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أصبح -بلا منازع- أبرز نجوم الدوري الإسباني لكرة القدم وأفضلهم من حيث القيمة السوقية بعد انضمامه لفريق ريال مدريد، فإنه لا يتصدر قائمة أعلى الرواتب في الليغا، التي نستعرضها في السطور التالية، ولا حتى يحتل الوصافة.

وانتقل مبابي لبطل أوروبا والليغا في صفقة انتقال حر، قادما من بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، ووقّع عقدا مع ريال مدريد مدته 5 سنوات حتى صيف عام 2029.

ورغم الأزمة المالية التي تخنق فريق برشلونة، فإنه يمنح لاعبيه أعلى الرواتب واحتل الصدارة والوصافة في القائمة، لكن ريال مدريد هيمن على القائمة بوجود 6 من أصل 10 لاعبين في القائمة.

وفي ما يلي قائمة أعلى 10 رواتب للاعبين في الليغا: