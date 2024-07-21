مبابي ليس الأول.. قائمة أعلى الرواتب في الليغا
21/7/2024
رغم أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أصبح -بلا منازع- أبرز نجوم الدوري الإسباني لكرة القدم وأفضلهم من حيث القيمة السوقية بعد انضمامه لفريق ريال مدريد، فإنه لا يتصدر قائمة أعلى الرواتب في الليغا، التي نستعرضها في السطور التالية، ولا حتى يحتل الوصافة.
وانتقل مبابي لبطل أوروبا والليغا في صفقة انتقال حر، قادما من بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، ووقّع عقدا مع ريال مدريد مدته 5 سنوات حتى صيف عام 2029.
ورغم الأزمة المالية التي تخنق فريق برشلونة، فإنه يمنح لاعبيه أعلى الرواتب واحتل الصدارة والوصافة في القائمة، لكن ريال مدريد هيمن على القائمة بوجود 6 من أصل 10 لاعبين في القائمة.
وفي ما يلي قائمة أعلى 10 رواتب للاعبين في الليغا:
- الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة): 37.5 مليون يورو.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 33.5 مليون يورو.
- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 31.2 مليون يورو.
- النمساوي دافيد ألابا (ريال مدريد): 22.5 مليون يورو.
- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 20.8 مليون يورو.
- البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد): 20.8 مليون يورو.
- الإنجليزي جود بلينغهام (ريال مدريد): 20.8 مليون يورو.
- الألماني إلكاي غوندوغان (برشلونة): 16.6 مليون يورو.
- الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد): 15 مليون يورو.
- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد): 14.5 مليون يورو.
المصدر : الجزيرة + الجزيرة + وكالات