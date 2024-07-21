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شاهد.. شبيه ميسي يشعل مواقع التواصل بمراوغاته وأهدافه

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21/7/2024-|آخر تحديث: 21/7/202409:25 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بينما كان نادي إنتر ميامي الأميركي يكرّم نجمه ليونيل ميسي بمناسبة وصوله إلى البطولة 45 في مسيرته، عقب تتويجه منذ أيام بلقب كوبا أميركا، كان مشجعو النجم الأرجنتيني مبهورين بأسلوب شبيهه في المهارات والأداء الحركي وهو يبدع على موقع "تيك توك".

وانتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاعب الهاوي غير المعروف حتى اسمه وهو يداعب الكرة على ملعب صلب، والسر في تطابق جسده وأسلوب لعبه وبراعته في المراوغة مع ميسي.

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وزاد من دهشة رواد مواقع التواصل أن مهارات النجم الأرجنتيني فريدة من نوعها وليس من السهل تقليدها.

لكنّ المشجعين يقولون إنهم عثروا على لاعب كرة قدم يبدو أنه استنسخ من ميسي.

ويظهر الشاب وهو يغير اتجاهاته ويخدع المدافعين بأسلوب ميسي ذاته؛ بمراوغاته الخاطفة المتكررة وبتحكمه المذهل بالكرة.

ويبدو أن الاختلاف الوحيد بينهما هو قدرتهما أمام المرمى؛ إذ إن ميسي الحقيقي يكون أكثر هدوءًا عند الضغط على حارس المرمى.

وعلق أحدهم قائلا "لقد رأيت للتو رجلا على تيك توك يلعب تمامًا مثل ميسي، إنه أمر مخيف. مثله في كل شيء، هو نسخة منه".

وأضاف معجب آخر قائلا "إنه يتصرف مثله تماما، الشيء الوحيد الذي يفتقده هو أن يدير رأسه".

المصدر : الصحافة البريطانية + مواقع التواصل الاجتماعي