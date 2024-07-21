أعلى اللاعبين أجرا في 2024.. رونالدو يكتسح ميسي

كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا عام 2024، وبمبلغ ضخم تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم تقدم عمر رونالدو (39 عاما)، فإنه انفرد بصدارة القائمة واكتسح الجميع بضعفي ما جناه وصيفه ميسي.

وفيما يلي أعلى 5 لاعبين أجرا في 2024 وفقا لفوربس: