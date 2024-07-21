أعلى اللاعبين أجرا في 2024.. رونالدو يكتسح ميسي
21/7/2024
كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا عام 2024، وبمبلغ ضخم تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ورغم تقدم عمر رونالدو (39 عاما)، فإنه انفرد بصدارة القائمة واكتسح الجميع بضعفي ما جناه وصيفه ميسي.
وفيما يلي أعلى 5 لاعبين أجرا في 2024 وفقا لفوربس:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي: 260 مليون دولار.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي: 135 مليون دولار.
- الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني: 110 ملايين دولار.
- البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي: 108 ملايين دولار.
- الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي: 106 ملايين دولار.
المصدر : فوربس