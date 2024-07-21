الدوري الماسي.. القطري داود يحل ثالثا بسباق 400 متر حواجز

حل العداء القطري إسماعيل داود في المركز الثالث بسباق 400 متر حواجز الذي جرى -السبت- في جولة لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقطع داود مسافة السباق في زمن قدره 47.72 ثانية، ليحل ثالثا خلف البرازيلي أليسون دوس سانتوس الذي تصدر بزمن 47.18 ثانية، ثم الجامايكي روشون كلارك صاحب المركز الثاني (47.63 ثانية).

وتمكن العداء الأميركي نوح لايلز (بطل العالم 3 مرات) من الفوز بسباق 100 متر مسجلا أفضل توقيت شخصي له في لقاء لندن، وثالث أفضل توقيت بالسباق هذا العام.

ونجح لايلز في قطع مسافة السباق في زمن قدره 9.81 ثوان، متقدما على الجنوب أفريقي أكاني سيمبيني الذي حل ثانيا (9.86 ثوان) ثم البوتسواني ليتسيل تيبوغو (9.88 ثوان).

47.72 ث 🔥🔥 بطلنا #إسماعيل_داوود يختتم مشاركاته قبل أولمبياد باريس بتحقيق رقم شخصي جديد في سباق 400 م حواجز بجولة لندن .. ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى 👌👏#TeamQatar | #كلنا_الأدعم pic.twitter.com/uvrA15nPbw — Qatar Athletics Fed (@qatarathletics) July 20, 2024

ويسعى العداء الأميركي لتحقيق رباعية غير مسبوقة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024 التي تنطلق الجمعة المقبلة، من خلال الفوز بالذهبية الأولمبية في سباقي 100 و200 متر، والتتابع 4 مرات 100 و400 متر.

وقد أعرب لايلز عن سعادته الكبيرة بحسم سباق 100 متر في لقاء لندن، مؤكدا أنه كان يتطلع لتحقيق رقم أفضل لكنه راض بصورة عامة عن أدائه قبل خوض الألعاب الأولمبية.

وعلى مستوى السيدات، شهد لقاء لندن فوز البريطانية كيلي هودغكينسون في سباق 800 متر بزمن قدره 1:54.61 دقيقة، لتتفوق على مواطنتيها جيما ريكي (1:55.61 دقيقة) وجورجيا بيل (1:56.28 دقيقة). وحسمت الهولندية فيمكي بول سباق 400 متر حواجز في 51.30 ثانية، وهو ثاني أفضل توقيت بمسيرتها الاحترافية.