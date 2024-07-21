في أي مركز سيلعب مبابي في ريال مدريد؟ أنشيلوتي يجيب

قبل أن ينتقل رسميا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني ثارت التساؤلات عن المركز الذي سيلعب فيه النجم الفرنسي كيليان مبابي، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لديه الحل.

وأعلن النادي الملكي التعاقد مع الدولي الفرنسي لمدة 5 سنوات بعد ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وجرى تقديم كيليان مبابي يوم الثلاثاء الماضي في حفل ضخم بملعب "سانتياغو برنابيو" تحت أنظار 80 ألف مشجع، وتم الكشف عن قميصه الذي سيحمل الرقم 9.

ويتحمل أنشيلوتي مسؤولية كبيرة في ضم مبابي إلى فريقه في موسم 2024-2025.

ويدرك أنشيلوتي أن مبابي يحتاج إلى التألق في صفوف ريال مدريد، كجزء من هجومه المتميز.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مهرجان جيفوني للأفلام في مدينة ساليرنو الإيطالية ونقلتها "دياريو سبورت" قال أنشيلوتي عندما سئل عن مركز مبابي في ظل وجود الثلاثي فينيسيوس جونيور، رودريغو وجود بيلينغهام في الخط الأمامي للفريق، قال "سنرى أين سيلعب مبابي إنها مسؤوليتي لإيجاد مكان له".

وأضاف "سوف نجد له مكانا، وسوف نضغط عليه".

ومن المتوقع أن يتم تعديل موقع مبابي الأساسي على يسار الثلاثي الأمامي من قبل أنشيلوتي في الأسابيع المقبلة.

ويبدو أن الاحتمال الأقرب هو عودة أنشيلوتي إلى خطة 4-3-3، بالاعتماد على مبابي في مركز المهاجم وفينيسيوس في الجناح الأيسر ورودريغو في الجناح الأيمن، وخلفهم جود بيلينغهام في خط الوسط.

وبالرغم من أن مبابي يحبذ اللعب كجناح أيسر، فإنه يجيد اللعب كمهاجم حقيقي وهذا ما سيحاول استغلاله أنشيلوتي لتغطية الفراغ الرهيب الذي خلفه رحيل المهاجم كريم بنزيمة عن النادي الصيف الماضي، باتجاه نادي اتحاد جدة السعودي.