طواف فرنسا.. مغامر فرنسي يقفز 10 أمتار فوق رؤوس المتسابقين

استغل مغامر دراجات فرنسي يدعى "فلانتين أنويل" مرور موكب المتسابقين في منافسة طواف فرنسا، خلال مرحلته الـ11، لحظة مروره بمرتفعات بلدية فلاجو الواقعة في منطقة أوفيرني رون ألب، جنوب شرقي فرنسا، لتنفيذ قفزة مثيرة فوق رؤوسهم.

ونشر أنويل مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وثق فيه قفزته المذهلة من ارتفاع 10 أمتار، تاركاً المتابعين في حالة من الذهول.

وأوضح أنويل، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أنه كرر ما فعله قبل 6 سنوات، عندما قفز القفزة نفسها خلال منافسة طواف فرنسا، مؤكداً أنه تدرب جيداً على هذه القفزة واتخذ جميع احتياطات السلامة اللازمة لضمان سلامته وسلامة المتسابقين.