ما سر عودة هالاند من إجازته أقوى؟

يبدو أن إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد عاد أقوى من أي وقت مضى من إجازته ليبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مع بطل البريميرليغ.

وتصدّر هالاند قائمة هدافي البريميرليغ الموسم الماضي 2023-2024 للموسم الثاني على التوالي برصيد 27 هدفا؛ بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه كول بالمير لاعب تشلسي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الخلل التقني العالمي يربك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز list 2 of 2 أبرز صفقات الأندية الأوروبية استعدادا لموسم 2024-2025 end of list

وكان قد انضم المهاجم النرويجي إلى الموسم التحضيري لمانشستر سيتي الأسبوع الماضي وهو في حالة بدنية رائعة، في ظل سعيه للفوز بالحذاء الذهبي الثالث على التوالي في الدوري الممتاز.

ونشر النادي الإنجليزي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف فيه هالاند عما فعله هذا الصيف.

عاد هالاند لممارسة هوايته المفضلة 👊 pic.twitter.com/Dj6bGvekzH — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 15, 2024

وقال أحد مسؤولي الفريق إن "تقطيع الحطب في الجبال هو أكثر شيء سمعته عن إيرلينغ هالاند على الإطلاق". ورد عليه اللاعب "إنه الشيء الأكثر نرويجية. والدي أجبرني، لم يكن لدي أي خيار".

وبذلك حقق مهاجم مانشستر سيتي أقصى استفادة من إجازته التي جمعت بين الراحة والاستمتاع بممارسة تقطيع الحطب مع عائلته.