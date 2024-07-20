ليل يعلم الأندية الكبرى كيف تربح ربع مليار يورو من بيع 6 لاعبين

يحقق نادي ليل الفرنسي لكرة القدم منذ أكثر من 10 سنوات أكبر قدر من الأرباح في العالم بفضل بيع اللاعبين في سوق الانتقالات خلال الفترة بين 2014 و2023.

وكشف المركز الدولي للدراسات الرياضية الكرة القدم، عن الأندية التي حققت مداخيل مالية كبيرة في صفقات بيع اللاعبين غير الأكاديميين، ويهيمن ليل على هذا الترتيب بأرباح تصل إلى 386 مليون يورو.

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وجمع ليل ثروة بلغت 341 مليون يورو جراء صفقات 6 لاعبين اشتراهم بسعر رخيص ثم باعهم بسعر مرتفع للغاية، وآخرهم كان المدافع المحوري ليني يورو المنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في السنوات الأخيرة، باع العاجي نيكولاس بيبي إلى أرسنال مقابل 80 مليون يورو بعد شرائه بـ18 مليونًا من أنجيه، وربح النادي أكثر من 55 مليون يورو من صفقة بيع النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نابولي مقابل 75 مليونًا.

وحصل ليل على 29.3 مليون يورو نظير بيع البرتغالي رافائيل لياو إلى ميلان الإيطالي علما أنه تعاقد معه من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 20 مليونا.

واستمرت تجارة ليل المربحة عندما تعاقد مع الهولندي سفين بوتمان بـ8 ملايين من أياكس ثم باعه لنيوكاسل الإنجليزي مقابل 37 مليونًا.

وجمع الفريق الفرنسي 97 مليون يورو من بيع البلجيكي إيدين هازارد لتشلسي وليني يورو لمانشستر يونايتد وهما صفقتان لم يكلفا خزينة النادي سنتا واحدا.

Best player trading clubs* 🌐 (2014-2023)

🥇 @losclive 🇫🇷 +€3⃣8⃣6⃣m

🥈 @AFCAjax 🇳🇱 +€3⃣1⃣7⃣m

🥉 @RedBullSalzburg 🇦🇹 +€2⃣3⃣3⃣m

* Net spending for non-academy players signed and transferred during the last decade

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ليل في المقدمة وبرشلونة الأخير

يتقدم فريق ليل على أياكس أمستردام بأرباح قدرها 317 مليون يورو بحسب المركز الدولي للدراسات الرياضية لكرة القدم، وريد بول سالزبورغ (233 مليونًا)، وموناكو الفرنسي (218 مليونًا)، ولايبزيغ الألماني (216 مليونًا).

ويحتل ساسولو الإيطالي المركز الخامس بـ(208 ملايين، وبنفيكا البرتغالي (200 مليون)، أتالانتا بيرغامو (200 مليون)، آينتراخت فرانكفورت (182 مليونا)، فيما يكمل سبورتنغ لشبونة المراكز العشرة الأولى بأرباح 169 مليون يورو بين عامي 2014 و2023.

وإن عرفت أندية من أين تؤكل الكتف في سوق الانتقالات، وحققت أرباحا كبيرة، فقد تعرضت فرق أخرى لخسائر فادحة مثل برشلونة الإسباني الذي يقبع في المركز الأخير بعجز قدر بـ631 مليون يورو، متقدما على تشلسي وأرسنال الإنجليزيين بـ483 مليونا و436 مليونا على التوالي.

وأنفق النادي الكتالوني أكثر من مليار على التعاقدات مقابل حصوله على 613 مليونا من صفقات البيع فقط خلال الفترة من 2014 حتى 2023.