ليل يعلم الأندية الكبرى كيف تربح ربع مليار يورو من بيع 6 لاعبين

يحقق نادي ليل الفرنسي لكرة القدم منذ أكثر من 10 سنوات أكبر قدر من الأرباح في العالم بفضل بيع اللاعبين في سوق الانتقالات خلال الفترة بين 2014 و2023.

وكشف المركز الدولي للدراسات الرياضية الكرة القدم، عن الأندية التي حققت مداخيل مالية كبيرة في صفقات بيع اللاعبين غير الأكاديميين، ويهيمن ليل على هذا الترتيب بأرباح تصل إلى 386 مليون يورو.

وجمع ليل ثروة بلغت 341 مليون يورو جراء صفقات 6 لاعبين اشتراهم بسعر رخيص ثم باعهم بسعر مرتفع للغاية، وآخرهم كان المدافع المحوري ليني يورو المنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في السنوات الأخيرة، باع العاجي نيكولاس بيبي إلى أرسنال مقابل 80 مليون يورو بعد شرائه بـ18 مليونًا من أنجيه، وربح النادي أكثر من 55 مليون يورو من صفقة بيع النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نابولي مقابل 75 مليونًا.

وحصل ليل على 29.3 مليون يورو نظير بيع البرتغالي رافائيل لياو إلى ميلان الإيطالي علما أنه تعاقد معه من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 20 مليونا.

واستمرت تجارة ليل المربحة عندما تعاقد مع الهولندي سفين بوتمان بـ8 ملايين من أياكس ثم باعه لنيوكاسل الإنجليزي مقابل 37 مليونًا.

وجمع الفريق الفرنسي 97 مليون يورو من بيع البلجيكي إيدين هازارد لتشلسي وليني يورو لمانشستر يونايتد وهما صفقتان لم يكلفا خزينة النادي سنتا واحدا.

Best player trading clubs* 🌐 (2014-2023)

🥇 Lille 🇫🇷 +€386m

🥈 Ajax 🇳🇱 +€317m

🥉 Red Bull Salzburg 🇦🇹 +€233m

* Net spending for non-academy players signed and transferred during the last decade

