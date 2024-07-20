كاظمة الكويتي يتعرض "للخداع" من فريق مزيف في مصر

خاض الفريق الأول لكرة القدم في نادي كاظمة الكويتي مباراة ودية خلال معسكر تدريبي في مدينة الإسكندرية المصرية، فاز فيها 7-1 أمس الأول الخميس، لكنه اكتشف فيما بعد تعرضه لخداع غريب من نوعه.

وثبت أن الفريق الكويتي لم يواجه فريق تليفونات بني سويف وديا كما كان مقررا، إذ نفى النادي المصري خوض المباراة في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية مصرية، مما أثار جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحمّل كاظمة الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي "المسؤولية القانونية والجزائية، وما ترتب على هذا الخطأ من آثار تجاه الناديين".

وأصدرت شركة ستار ميكر فوتبول، المنظمة للمعسكر، بيانا نشره النادي الكويتي عبر حسابه على منصة إكس، اعتذرت فيه عما وصفته "بالخطأ غير المتعمد".

وأضافت الشركة "للأسف الشديد الشركة تعرضت لخداع من ممثل نادي تليفونات بني سويف الذي اتضح فيما بعد أنه لا تربطه أي صلة بالنادي، كما ادعى كذبا أن الفريق المنافس يمثل نادي تليفونات بني سويف".

ودفعت الواقعة الاتحاد المصري للعبة لإصدار بيان تعهد فيه بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لكشف ملابسات الواقعة.

وقال البيان "يهيب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات والأندية الخارجية التنسيق المسبق مع الاتحاد عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم، مع التأكيد أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قِبل الاتحاد المصري".