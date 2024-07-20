أمهل إشبيلية 48 ساعة.. فنربخشة التركي مصر على ضم المغربي النصيري

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي فنربخشة التركي يحث الخطى لضم الدولي المغربي يوسف النصيري من إشبيلية الإسباني في أقرب وقت ممكن خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن رئيس النادي التركي علي كوتش أمهل المدير الرياضي لنادي إشبيلية ماريو برانكو 48 ساعة لإتمام الصفقة.

وقال كوتش "لقد أحببنا النصيري كثيرا، وما زلنا نحبه، لكن صبرنا بدأ ينفد. لقد منحت ماريو برانكو 48 ساعة".

وأضافت "استجابة لإنذار رئيس فنربخشة، من الممكن أن يكون هناك اتفاق قبل يوم الاثنين المقبل إذا توصلت جميع الأطراف إلى تفاهم. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنهم تغيير هدفهم".

Youssef En-Nesyri’nin geçtiğimiz sezon attığı tüm goller (FLOOD) pic.twitter.com/wzriO8AbsS — FENER (@334FENER) July 19, 2024

ويصر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على التعاقد مع هداف "أسود الأطلس"، غير أن المقترح المالي الذي رفعته إدارة ناديه التركي بعيد عن طموحات الفريق الأندلسي الذي يرغب في رفع قيمة العرض.

وعرض النادي التركي 12 مليون يورو نقدا و9 ملايين على أقساط تُسدّد خلال سنوات. لكن إشبيلية يريد 18 مليون يورو نقدا و3 ملايين أخرى على أقساط.

ويرغب مهاجم المنتخب المغربي (27 عاما)، في الرحيل عن إشبيلية بحثا عن خوض تجربة احترافية جديدة.

ورفض النصيري، الذي يمتد عقده مع إشبيلية حتى صيف 2025، عروضا مغرية للغاية من الناحية المالية من وست هام الإنجليزي والهلال السعودي.