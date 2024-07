شيكاغو فاير يتعهد بتعويض الجماهير حال غياب ميسي

تعهد نادي "شيكاغو فاير" الأميركي بتعويض الجماهير، في حال غياب نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 31 أغسطس/آب المقبل.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني لإصابة في أربطة كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا ضد كولومبيا في 14 يوليو/تموز الجاري على ملعب "هارد روك".

🚨 – OFFICIAL: Inter Miami confirm Lionel Messi has suffered a ligament injury in his right ankle. pic.twitter.com/YbU6S2TBfg

وقال النادي في بيان "بينما يتطلع النادي إلى ملء ملعب سولدجر فيلد بالمشجعين للتشجيع في مسقط رأسه شيكاغو فاير، فإنه يدرك أن لا يوجد لاعب من عيار نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي يساعد دائما في جذب جمهور أكبر وجذب مشجعين جدد للعبة الجميلة".

وأضاف "على الرغم من الإصابة التي تعرض لها ميسي خلال نهائي كوبا أميركا الأحد، فإن النادي واثق من أنه سيعود إلى الملعب في مباراة الشهر المقبل".

وتابع "لضمان امتلاء الملعب ولخلق تجربة لا تُنسى لجميع الحضور، يقدّم فريق فاير ضمان ائتمان المشجعين".

To ensure a full stadium and to create the best possible experience for all in attendance at our 8/31 match, the Fire are offering the Fan-First Credit Guarantee.

Depending on your date of purchase, if Messi is unavailable on 8/31, fans will receive credit toward:

🎟️ Season… pic.twitter.com/iJAjSeXKRN

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 19, 2024