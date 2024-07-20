شيكاغو فاير يتعهد بتعويض الجماهير حال غياب ميسي

تعهد نادي "شيكاغو فاير" الأميركي بتعويض الجماهير، في حال غياب نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 31 أغسطس/آب المقبل.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني لإصابة في أربطة كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا ضد كولومبيا في 14 يوليو/تموز الجاري على ملعب "هارد روك".

🚨 – OFFICIAL: Inter Miami confirm Lionel Messi has suffered a ligament injury in his right ankle. pic.twitter.com/YbU6S2TBfg — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 16, 2024

وقال النادي في بيان "بينما يتطلع النادي إلى ملء ملعب سولدجر فيلد بالمشجعين للتشجيع في مسقط رأسه شيكاغو فاير، فإنه يدرك أن لا يوجد لاعب من عيار نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي يساعد دائما في جذب جمهور أكبر وجذب مشجعين جدد للعبة الجميلة".

وأضاف "على الرغم من الإصابة التي تعرض لها ميسي خلال نهائي كوبا أميركا الأحد، فإن النادي واثق من أنه سيعود إلى الملعب في مباراة الشهر المقبل".

وتابع "لضمان امتلاء الملعب ولخلق تجربة لا تُنسى لجميع الحضور، يقدّم فريق فاير ضمان ائتمان المشجعين".

To ensure a full stadium and to create the best possible experience for all in attendance at our 8/31 match, the Fire are offering the Fan-First Credit Guarantee. Depending on your date of purchase, if Messi is unavailable on 8/31, fans will receive credit toward:

🎟️ Season… pic.twitter.com/iJAjSeXKRN — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 19, 2024

وفي حال عدم قدرة ميسي على اللعب، فسيحصل مشتري تذكرة المباراة الواحدة منذ الآن وحتى يوم المباراة على خصم 250 دولارا على تذكرتين أو أكثر لموسم شيكاغو فاير، أو خصم 100 دولار على تذكرتين أو أكثر من تذكرة مباراة واحدة لزيارة إنتر ميامي إلى شيكاغو عام 2025.

ويمكن لأولئك الذين اشتروا تذاكر المباراة، إضافة إلى مشتري التذاكر الموسمية، الحصول على تذكرتين مجانيتين لمباراة شيكاغو فاير على أرضه ضد ناشفيل في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في حال عدم مشاركة النجم ميسي.

ميسي يعاني من تمزق في أربطة الكاحل

وكشف مراسل شبكة "إيه إس بي إن" الأربعاء الماضي أن ميسي يعاني من تمزق في أربطة الكاحل، وسيغيب عن الملاعب حوالي 40 يوما.

وبذلك سيغيب "البولغا" رسميا عن مواجهتي إنتر ميامي، ضد فريق تورونتو الأربعاء المقبل في الدوري المحلي، ونادي شيكاغو فاير الأسبوع المقبل، على أن يعود مجددا إما في لقاء نادي بويبلا المكسيكي يوم 27 من الشهر الجاري، أو ضد فريق تيغريس أونال المكسيكي، في الثالث من أغسطس/آب المقبل ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الكونكاكاف.

واحتشد أكثر من 62 ألف متفرج العام الماضي في ملعب "سولدجر فيلد" في شيكاغو، لمشاهدة فوز فريقهم على إنتر ميامي بقيادة ميسي بنتيجة 4-1.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، كانت هناك انتقادات واسعة النطاق من مشجعي فانكوفر وايتكابس عندما اختار ميامي إراحة الثلاثي النجم ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس خلال مباراة في كندا.

وعرض النادي المضيف خصما بنسبة 50% على المأكولات والمشروبات داخل الملعب لجمهور النادي في محاولة للتخفيف من الإحباط.