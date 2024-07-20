تبدأ مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو/تموز، وتستمر إلى الجمعة التاسع من أغسطس/آب موعد المباراة النهائية.

وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس هي: العراق والمغرب ومصر.

ويلعب العراق والمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت البرازيل في النسختين الأخيرتين من المسابقة.

تفاصيل برنامج منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس

يشارك في منافسة الرجال 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

المجموعة الأولى: فرنسا (المضيفة)، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا

مواعيد مباريات المجموعة حسب توقيت توقيت مكة المكرمة والقاهرة:

غينيا ضد نيوزيلندا، 24 يوليو/تموز الساعة 18:00 في نيس.

فرنسا ضد الولايات المتحدة، 24 يوليو/تموز الساعة 22:00 في مرسيليا.

نيوزيلندا ضد الولايات المتحدة، 27 يوليو/تموز الساعة 20:00 في مرسيليا.

فرنسا ضد غينيا، 27 يوليو/تموز الساعة 22:00 في نيس.

نيوزيلندا ضد فرنسا، 30 يوليو/تموز الساعة 20:00 في مرسيليا.

الولايات المتحدة ضد غينيا، 30 يوليو/تموز الساعة 20:00 في سانت إيتيين.

"14 juillet, les Champs Elysées, les JO …"

Thierry Henry, les émotions sur cette avenue qu'il connait bien 🇫🇷 pic.twitter.com/6b2IQnA2Dv — Paris 2024 (@Paris2024) July 14, 2024

‭ ‬‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

مواعيد مباريات المجموعة حسب توقيت توقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الأرجنتين ضد المغرب، 24 يوليو/تموز الساعة 16:00 في سانت إيتيين.

العراق ضد أوكرانيا، 24 يوليو/تموز الساعة 20:00 في ديسينيس-شاربيو.

الأرجنتين ضد العراق، 27 يوليو/تموز الساعة 16:00 في ديسينيس-شاربيو.

أوكرانيا ضد المغرب، 27 يوليو/تموز الساعة 18:00 في سانت إيتيين.

أوكرانيا ضد الأرجنتين، 30 يوليو/تموز الساعة 18:00 في ديسينيس-شاربيو.

المغرب ضد العراق، 30 يوليو/تموز الساعة 18:00 في نيس.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

مواعيد مباريات المجموعة حسب توقيت توقيت مكة المكرمة والقاهرة:

أوزبكستان ضد إسبانيا، 24 يوليو/تموز الساعة 16:00 في باريس.

مصر ضد جمهورية الدومينيكان، 24 يوليو/تموز الساعة 18:00 في نانت.

جمهورية الدومينيكان ضد إسبانيا، 27 يوليو/تموز الساعة 16:00 في بوردو.

أوزبكستان ضد مصر، 27 يوليو/تموز الساعة 18:00 في نانت.

جمهورية الدومينيكان ضد أوزبكستان، 30 يوليو/تموز الساعة 16:00 في باريس.

إسبانيا ضد مصر، 30 يوليو/تموز الساعة 16:00 في بوردو.

🔴📸 لقطات من وصول منتخب مصر إلى مقر إقامته في مدينة نانت استعدادا لانطلاق المنافسات الرسمية لأولمبياد باريس 2024 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/rMVLvBiuyW — EFA.eg (@EFA) July 19, 2024

المجموعة الرابعة: اليابان، باراغواي، مالي، إسرائيل

مواعيد مباريات المجموعة حسب توقيت توقيت مكة المكرمة والقاهرة:

اليابان ضد باراغواي، 24 يوليو/تموز الساعة 20:00 في بوردو.

مالي ضد إسرائيل، 24 يوليو/تموز الساعة 22:00 في باريس.

إسرائيل ضد باراغواي، 27 يوليو/تموز الساعة 20:00 في باريس.

اليابان ضد مالي، 27 يوليو/تموز الساعة 22:00 في بوردو.

إسرائيل ضد اليابان، 30 يوليو/تموز الساعة 22:00 في نانت.

باراغواي ضد مالي، 30 يوليو/تموز الساعة 12:00 في باريس.

الدور ربع النهائي (جميع المباريات في الثاني من أغسطس/آب)

1- متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى الساعة 16:00 في باريس.

2- متصدر المجموعة الرابعة ضد وصيف المجموعة الثالثة الساعة 18:00 في ديسينس-شاربيو.

3- متصدر المجموعة الثالثة ضد وصيف المجموعة الرابعة الساعة 20:00 في مرسيليا.

4- متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية الساعة 22:00 في بوردو.

الدور قبل النهائي (جميع المباريات في الخامس من أغسطس/آب)

1- الفائز في ربع النهائي 2 ضد الفائز في ربع النهائي 4 الساعة 19:00 في مرسيليا.

2- الفائز في ربع النهائي 1 ضد الفائز في ربع النهائي 3 الساعة 22:00 في ديسينس-شاربيو.

مباراة الميدالية البرونزية

الخاسر في قبل النهائي 1 ضد الخاسر في قبل النهائي 2 في الثامن من أغسطس/آب الساعة 16:00 في نانت.

مباراة الميدالية الذهبية والفضية