تفوق على المغربي حكيمي.. الأرجنتيني ألفاريز أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس

تصدر الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز (لاعب مانشستر سيتي) قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 بداية من 26 يوليو/تموز الجاري وحتى 11 أغسطس/آب المقبل.

وبلغت القيمة التسويقية للاعب 90 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت، متقدما على المغربي أشرف حكيمي (مدافع باريس سان جيرمان) صاحب المركز الثاني بـ60 مليون يورو، وعلى الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ الألماني بقيمة 55 مليون يورو، والفرنسي الآخر كاستيلو لوكيبا (لاعب لايبزيغ الألماني) بـ40 مليون يورو، تماما كالإسباني أليكس باينا (لاعب فياريال) بذات القيمة.

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“Win so much, so you forget how to lose.” pic.twitter.com/mobSPMJj1E — All About Álvarez (@19Alvarezz) July 15, 2024

وستنطلق منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية يوم 24 يوليو/تموز الجاري وستستمر حتى العاشر من أغسطس/آب المقبل، حيث ستلعب المباريات في كل من العاصمة باريس، نانت، بوردو، مرسيليا، نيس، سان إيتيان، ليون، بمشاركة 16منتخبا للرجال، و12 منتخبا للسيدات.

ويغيب عن المشاركة في هذه المسابقة المنتخب البرازيلي، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فشله في حجز بطاقة التأهل في تصفيات أميركا الجنوبية.

وتشارك في منافسات كرة القدم للرجال 3 منتخبات عربية وهي مصر والعراق والمغرب.