تفوق على المغربي حكيمي.. الأرجنتيني ألفاريز أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس

تصدر الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز (لاعب مانشستر سيتي) قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 بداية من 26 يوليو/تموز الجاري وحتى 11 أغسطس/آب المقبل.

وبلغت القيمة التسويقية للاعب 90 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت، متقدما على المغربي أشرف حكيمي (مدافع باريس سان جيرمان) صاحب المركز الثاني بـ60 مليون يورو، وعلى الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ الألماني بقيمة 55 مليون يورو، والفرنسي الآخر كاستيلو لوكيبا (لاعب لايبزيغ الألماني) بـ40 مليون يورو، تماما كالإسباني أليكس باينا (لاعب فياريال) بذات القيمة.

“Win so much, so you forget how to lose.” pic.twitter.com/mobSPMJj1E

— All About Álvarez (@19Alvarezz) July 15, 2024