بدأ العمل فيه قبل17 عاما ولم يكتمل.. ما قصة "الملعب الشبح" في فالنسيا

في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2006، تم الكشف عن خطة لبناء ملعب جديد لنادي فالنسيا الإسباني، وهو ملعب نو ميستايا.

بدأ العمل في تشييد الملعب في عام 2007، وكان من المقرر انتهاء الأشغال في أوائل صيف عام 2009 لكن كان الأمر مجرد حبر على ورق ليواجه الملعب الجديد في فالنسيا ديونا ضخمة، وبدايات خاطئة، وتأخيرات متعددة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الرئيسة السابقة للنادي الإسباني السنغافورية لاي هون تشان للمشجعين المشككين "أعتقد أن الوقت قد حان الآن بالنسبة للملعب الجديد، لكنها استقالت وظل وضع "الملعب الشبح" غامضا.

بعد مرور ما يقرب من 17 عاما، ما زال الملعب غير مكتمل وسط حيرة كبيرة خلفت تساؤلات كثيرة عن سبب توقف أشغال "أفضل ملعب في العالم" مثلما وصفه رئيس نادي فالنسيا السابق خوان سولير.

وكان من المقرر أن يتسع الملعب لـ75 ألف متفرج، مع 25 ألف متر مربع من المحلات التجارية ودور السينما ومطاعم راقية في المنطقة المحيطة.

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أنه تم وضع خطة لاقتراض 260 مليون يورو من البنوك المحلية لبناء الملعب، ثم يتم بيع ملعب ميستايا الحالي لسداد القروض.

ولكن سرعان ما طفت بعض المشاكل على السطح، منها استقالة الرئيس سولير في عام 2008، مدعيا أنه يعاني من مشاكل صحية، قبل أن يتبين لاحقا أن سبب استقالته هو تجنب الديون المخلدة بذمة النادي والبالغة 550 مليون يورو.

وبناء على ذلك، قرر الرئيس الجديد خوان سوريانو في فبراير/شباط 2009 بشكل مؤقت وقف كل أعمال البناء في الملعب الجديد التي بلغت تكلفتها 100 مليون يورو.

وكانت إضافة الغلاف الخارجي العاكس المصنوع من الألومنيوم آخر مرحلة في الأشغال الخارجية للملعب، لكنها لم يكتب لها أن تكتمل.

Six-time La Liga champions, @valenciacf 🇪🇸, has released updated plans for their Nou Mestalla stadium 🏟

The capacity of the future venue has also been made public. It will reach 49,000 with a possibility to expand the stadium to 70,000 🔝

🔗 Read more: https://t.co/MAiR4aXCIC pic.twitter.com/yUzyDrV5vf

— StadiumDB.com (@StadiumDB) June 29, 2022