يتوقع الذكاء الاصطناعي أن التعاقد مع الدولي الإسباني نيكو ويليامز يمثل نجاحا كبيرا لبرشلونة، لأنه يتناسب بشكل جيد مع تشكيلة المدرب هانسي فليك في الوقت الحالي.

واعتبرت صحيفة "ماركا" أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح بعد أن كشف رئيس برشلونة خوان لابورتا علنًا الأسبوع الماضي أن النادي الكتالوني في وضع يسمح له بالتعاقد مع لاعب بلباو.

ويراهن برشلونة على ويليامز الموهوب لرفع مستوى الفريق خلال المواسم المقبلة، وهو ما يتوافق مع بيانات الذكاء الاصطناعي.

🚨🚨✅| BREAKING: FC Barcelona is READY to pay Nico Williams' release clause! The money is already PREPARED — all that remains is for the player to give the final green light. @sport 🔵🔴🔥 pic.twitter.com/43NC9HfOwT

— Managing Barça (@ManagingBarca) July 20, 2024