هكذا توقع الذكاء الاصطناعي نجاح ويليامز في برشلونة

يتوقع الذكاء الاصطناعي أن التعاقد مع الدولي الإسباني نيكو ويليامز يمثل نجاحا كبيرا لبرشلونة، لأنه يتناسب بشكل جيد مع تشكيلة المدرب هانسي فليك في الوقت الحالي.

واعتبرت صحيفة "ماركا" أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح بعد أن كشف رئيس برشلونة خوان لابورتا علنًا الأسبوع الماضي أن النادي الكتالوني في وضع يسمح له بالتعاقد مع لاعب بلباو.

ويراهن برشلونة على ويليامز الموهوب لرفع مستوى الفريق خلال المواسم المقبلة، وهو ما يتوافق مع بيانات الذكاء الاصطناعي.

🚨🚨✅| BREAKING: FC Barcelona is READY to pay Nico Williams' release clause! The money is already PREPARED — all that remains is for the player to give the final green light. @sport 🔵🔴🔥 pic.twitter.com/43NC9HfOwT — Managing Barça (@ManagingBarca) July 20, 2024

وأشارت الصحيفة الإسبانية نقلا عن منصة "أولوكيب" للذكاء الاصطناعي إلى أن ويليامز سيحقق أداءً أفضل من 96% من مهاجمي برشلونة في مركز الجناح الأيسر الموسم المقبل. لكنه في المقابل لن يكون ملتزما كثيرا في الجانب الدفاعي مما قد يعد نقطة سلبية.

وتوقعت بيانات "أولوكيب" أيضا أن الجناح الأعسر سيسهم في أهداف برشلونة في كل 257 دقيقة، وأن متوسط تسجيل الأهداف لديه سيبلغ 0.31 هدفا لكل مباراة في الدوري الإسباني وأيضا سيصل معدل صناعته للأهداف 0.18 لكل 90 دقيقة.

ويمتلك ويليامز نقاط قوة أبرزها حسن التعامل مع الكرة وقدرته الكبيرة على القيادة والمراوغة.

🚨 Ao concorda com o Barcelona que Nico Williams é uma prioridade. • A Inteligência Artificial acredita que Nico terá um desempenho melhor do que 96% de qualquer atacante do Barcelona que possa jogar na ala esquerda na próxima temporada. – @marca pic.twitter.com/1JxTjbJB1D — Ramon Santos (@Ramonsouzasan17) July 20, 2024

ويرتبط اللاعب بعقد مع بلباو حتى عام 2027 ويبلغ شرطه الجزائي 58 مليون يورو.

وإلى جانب برشلونة، تحاول أندية بايرن ميونخ الألماني وليفربول وتشلسي الإنجليزيين لضم الجناح الذي تألق في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وكان المنتخب الإسباني توج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية ببرلين.