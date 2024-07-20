رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

هكذا توقع الذكاء الاصطناعي نجاح ويليامز في برشلونة

الشرط الجزائي لويليامز مع بلباو يبلغ 58 مليون يورو (الفرنسية)
20/7/2024

يتوقع الذكاء الاصطناعي أن التعاقد مع الدولي الإسباني نيكو ويليامز يمثل نجاحا كبيرا لبرشلونة، لأنه يتناسب بشكل جيد مع تشكيلة المدرب هانسي فليك في الوقت الحالي.

واعتبرت صحيفة "ماركا" أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح بعد أن كشف رئيس برشلونة خوان لابورتا علنًا الأسبوع الماضي أن النادي الكتالوني في وضع يسمح له بالتعاقد مع لاعب بلباو.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويراهن برشلونة على ويليامز الموهوب لرفع مستوى الفريق خلال المواسم المقبلة، وهو ما يتوافق مع بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية نقلا عن منصة "أولوكيب" للذكاء الاصطناعي إلى أن ويليامز سيحقق أداءً أفضل من 96% من مهاجمي برشلونة في مركز الجناح الأيسر الموسم المقبل. لكنه في المقابل لن يكون ملتزما كثيرا في الجانب الدفاعي مما قد يعد نقطة سلبية.

وتوقعت بيانات "أولوكيب" أيضا أن الجناح الأعسر سيسهم في أهداف برشلونة في كل 257 دقيقة، وأن متوسط تسجيل الأهداف لديه سيبلغ 0.31 هدفا لكل مباراة في الدوري الإسباني وأيضا سيصل معدل صناعته للأهداف 0.18 لكل 90 دقيقة.

ويمتلك ويليامز نقاط قوة أبرزها حسن التعامل مع الكرة وقدرته الكبيرة على القيادة والمراوغة.

ويرتبط اللاعب بعقد مع بلباو حتى عام 2027 ويبلغ شرطه الجزائي 58 مليون يورو.

وإلى جانب برشلونة، تحاول أندية بايرن ميونخ الألماني وليفربول وتشلسي الإنجليزيين لضم الجناح الذي تألق في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وكان المنتخب الإسباني توج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية ببرلين.

المصدر : ماركا