رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

الاتحاد السعودي يرفض عرض وستهام لضم نغولو كانتي

كانتي انضم إلى الاتحاد السعودي في يوليو/تموز 2023 (غيتي)
20/7/2024-|آخر تحديث: 21/7/202412:22 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت تقارير إعلامية -اليوم السبت- أن العرض الأولي لنادي وستهام لضم الفرنسي نغولو كانتي من الاتحاد السعودي قوبل بالرفض.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن وستهام عرض شفهيًا 19.37 مليون دولار على النجم الفرنسي، مشيرة إلى أن الجانب السعودي ربما لن يرضى بأقل من 32 مليون دولار لبدء التفكير في التخلي عن لاعبه.

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ويعتقد أن كانتي البالغ 33 عاما سعيد في الدوري السعودي للمحترفين ولكن قد تغريه العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما، وهو ما يتمناه المدير الفني الجديد لوستهام، الإسباني جولين لوبيتيغي، المعجب بكانتي منذ فترة طويلة.

وأراد لوبيتيغي التوقيع مع لاعب خط وسط منتخب فرنسا خلال فترة وجوده في ريال مدريد، لكن الصفقة تعطلت.

وخلال فترة وجوده في تشلسي، فاز كانتي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم هذا اللاعب الفرنسي إلى تشلسي عام 2016 بعد أن لعب دورًا محوريًا في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الموسم السابق.

والتحق كانتي بصفوف الاتحاد في يوليو/تموز 2023 بعقد يمتد إلى 3 سنوات مقابل 100 مليون يورو، وشارك في 44 مباراة مع الاتحاد، وسجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وتألق اللاعب مع منتخب الديوك في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث وصلوا إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسروا أمام إسبانيا الفائزة باللقب في نهاية المطاف.

ويعتبر كانتي من أهم نجوم خط الوسط في العالم على مدار السنوات الأخيرة، وكان أحد مفاتيح فوز فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عام 2018.

المصدر : الصحافة البريطانية