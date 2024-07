الاتحاد السعودي يرفض عرض وستهام لضم نغولو كانتي

أفادت تقارير إعلامية -اليوم السبت- أن العرض الأولي لنادي وستهام لضم الفرنسي نغولو كانتي من الاتحاد السعودي قوبل بالرفض.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن وستهام عرض شفهيًا 19.37 مليون دولار على النجم الفرنسي، مشيرة إلى أن الجانب السعودي ربما لن يرضى بأقل من 32 مليون دولار لبدء التفكير في التخلي عن لاعبه.

ويعتقد أن كانتي البالغ 33 عاما سعيد في الدوري السعودي للمحترفين ولكن قد تغريه العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما، وهو ما يتمناه المدير الفني الجديد لوستهام، الإسباني جولين لوبيتيغي، المعجب بكانتي منذ فترة طويلة.

وأراد لوبيتيغي التوقيع مع لاعب خط وسط منتخب فرنسا خلال فترة وجوده في ريال مدريد، لكن الصفقة تعطلت.

N'Golo Kanté from Saudi club to English Premier League ⤵️ Who supports this opinion 🙋‍♂️ pic.twitter.com/a4ZQuqzpIv

وخلال فترة وجوده في تشلسي، فاز كانتي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم هذا اللاعب الفرنسي إلى تشلسي عام 2016 بعد أن لعب دورًا محوريًا في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الموسم السابق.

Premier League champion and Player of the Season in his first campaign with @ChelseaFC 🏆

N'Golo Kante joined the Blues on this day in 2016 🔵 pic.twitter.com/pBY3DFnRol

— Premier League (@premierleague) July 16, 2024