أزمة بين اتحاد كوريا الجنوبية وكومو الإيطالي بسبب "جاكي شان"

قدّم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الدولي "فيفا" بشأن إساءة عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه الدولي هي-تشان هوانغ الذي يلعب مع ولفرهامبتون الإنجليزي، على الرغم من نفي نادي كومو الإيطالي هذه الاتهامات.

وندد المهاجم البالغ 28 عاما بالإساءة العنصرية المزعومة التي أدلى بها أحد لاعبي كومو -الاثنين- خلال مباراة تحضيرية في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد، واصفا إياه بـ "جاكي شان"، وهو نجم سينمائي من هونغ كونغ اشتهر بأفلام الفنون القتالية.

وأصر كومو -الثلاثاء- على أن لاعبه "لم يقل أي شيء بطريقة مهينة" وأن "رد فعل بعض لاعبي ولفرهامبتون أدى إلى تضخيم الحادث بشكل غير متناسب".

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي إنه بعث برسالة رسمية إلى "فيفا" الخميس أعرب فيها عن "قلقه البالغ إزاء الأفعال العنصرية التي تعرض لها هي-تشان هوانغ"، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة و"القضاء على العنصرية في ملاعب كرة القدم"، وفقاً لما ذكر "فيفا" على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال هوانغ عبر إنستغرام إن الجهاز الفني ورفاقه قالوا إنهم سيغادرون الملعب معه "إذا لزم الأمر" بعد الإساءة المزعومة.

وأضاف أن "العنصرية غير مقبولة في الرياضة وفي جميع جوانب الحياة"، وجذب منشوره أكثر من 143 ألفا و500 إعجاب.

Official statement regarding yesterday's incident during our friendly vs. Wolves: pic.twitter.com/BuacRrbOQU

— Como1907 (@Como_1907) July 16, 2024