وفاة لاعب صيني انهار أثناء مباراة في بطولة آسيا لكرة الريشة

تُوفي لاعب كرة الريشة الصيني تشانغ تشيجي بعد ساعات من انهياره بشكل مفاجئ على أرض الملعب، أثناء خوضه مباراة في بطولة آسيا للناشئين في يوجياكارتا بإندونيسيا، السبت الماضي.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، يتضمن اللحظة التي سقط فيها اللاعب الصيني البالغ من العمر 17 عاما.

وأظهر الفيديو المتداول إرسال تشيجي كرة الريشة لمنافسه حتى يلعب الإرسال، ثم سقط فجأة على الأرض وانتفض جسده عدة مرات، ثم تحرك في محاولة للنهوض مجددا، لكنه لم يستطع واقترب منه مدربه الذي وضح عليه الخوف، وطلب من الطواقم الطبية للتدخل بعد نحو 40 ثانية من سقوط اللاعب.

BREAKING: 17-year-old Chinese badminton player Zhang Zhijie has died of cardiac arrest after collapsing on the court during a tournament in Indonesia. pic.twitter.com/X5fg6GJVGH

