وفاة لاعب صيني انهار أثناء مباراة في بطولة آسيا لكرة الريشة

تُوفي لاعب كرة الريشة الصيني تشانغ تشيجي بعد ساعات من انهياره بشكل مفاجئ على أرض الملعب، أثناء خوضه مباراة في بطولة آسيا للناشئين في يوجياكارتا بإندونيسيا، السبت الماضي.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، يتضمن اللحظة التي سقط فيها اللاعب الصيني البالغ من العمر 17 عاما.

وأظهر الفيديو المتداول إرسال تشيجي كرة الريشة لمنافسه حتى يلعب الإرسال، ثم سقط فجأة على الأرض وانتفض جسده عدة مرات، ثم تحرك في محاولة للنهوض مجددا، لكنه لم يستطع واقترب منه مدربه الذي وضح عليه الخوف، وطلب من الطواقم الطبية للتدخل بعد نحو 40 ثانية من سقوط اللاعب.

BREAKING: 17-year-old Chinese badminton player Zhang Zhijie has died of cardiac arrest after collapsing on the court during a tournament in Indonesia. pic.twitter.com/X5fg6GJVGH — Wide Awake Media (@wideawake_media) July 1, 2024

وأصدر اتحاد كرة الريشة الآسيوي بيانا مشتركا مع الاتحاد الإندونيسي، أمس الأول الأحد، أكد فيه أن اللاعب انهار بشكل مفاجئ في الملعب أثناء المباراة، وجرى إرساله إلى المستشفى حيث وافته المنية مساء السبت دون ذكر أسباب الوفاة.

وأوضح البيان أن تشيجي كان يلعب مباراة في دور المجموعات ضد اليابان عندما سقط أرضا، وحضر طبيب البطولة والطاقم الطبي للصين لمحاولة إنقاذه، ثم تم نقله بسيارة الإسعاف في أقل من دقيقتين إلى المستشفى.

وعبّر اتحاد كرة الريشة الآسيوية واللجنة المنظمة للبطولة عن حزنهما الشديد لفقدان لاعب موهوب في هذه اللعبة، مقدمين التعازي إلى عائلة الراحل واتحاد كرة الريشة الصيني.