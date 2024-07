حضرها ميسي وصلاح وغاب رونالدو.. أغلى اللاعبين في عمر الـ30 عاما أو أكثر

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني، المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق، قائمة محدثة لأغلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية، الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أكثر.

ووضع الموقع، أمس الاثنين، تصنيفا يضم 30 لاعبا هم الأغلى من بين اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما أو أكثر، تصدرها المهاجم الإنجليزي هاري كين، أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فجاء في المركز الـ15، في حين غاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتصدر كين، صاحب الـ30 عاما، قائمة الأغلى بهذا العمر بقيمة بلغت 100 مليون يورو، وجاء خلفه النجم المصري محمد صلاح (32 عاما) في المركز الثاني بـ55 مليون يورو.

والمركز الثالث كان من نصيب المدافع البرازيلي ماركينيوس (30 عاما) بقيمة سوقية بلغت 50 مليون يورو، وخلفه بالقيمة ذاتها النجم البلجيكي كيفين دي بروين صاحب الـ32 عاما.

وجاء في المركز الخامس والسادس تواليا بقيمة 45 مليون يورو، لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو (30 عاما)، والنجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (31 عاما)، وخلفهما في المركز السابع المدافع الإنجليزي جون ستونز بـ38 مليون يورو.

وأكمل العشرة الأوائل، في المركز الثامن الحارس البرازيلي إيدرسون (30 عاما) بقيمة سوقية 35 مليون يورو، ثم التاسع والعاشر بـ30 مليون يورو لاعبا الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول والكرواتي ماتيو كوفاسيتش بعمر الثلاثين عاما.

أما ميسي وهو الأكبر سنا في القائمة بعمر 37 عاما، فتواجد في المركز الخامس عشر بقيمة 30 مليون يورو.

🤯 One 30-year-old still worth €100m

🧐 Four Man City players in top 10

🐐 Messi comes 15th at 37-years-old

The most valuable players aged 30 or over in the world 🌍👇https://t.co/jhRGuWnEw8

— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 1, 2024