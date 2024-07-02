لعب حارس منتخب البرتغال ديوغو كوستا دور البطولة في فوز بلاده على سلوفينيا 3-0، أمس الاثنين، بعد تصديه لـ3 ركلات ترجيح قادت "برازيل أوروبا" للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 لكرة القدم.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

ونفذ لاعبو البرتغال 3 ركلات ترجيح بنجاح، في حين تصدى الحارس كوستا لـ3 ركلات سلوفينية متتالية، مانحا البرتغال بطاقة التأهل لدور الثمانية.

طبقت ركلات الترجيح كوسيلة فاصلة في البطولات الكبرى عام 1970، وشكّلت التصديات الحاسمة لحارس المرمى الفارق في العديد من المناسبات، وكانت وراء صعود أنديتهم ومنتخباتهم لمنصات التتويج.

ويطلق قانون كرة القدم على الركلات التي تحتسب كعقوبة للفريق المدافع على خطأ ارتكبه داخل منطقة جزائه "ركلة جزاء"، أما الركلات التي ترجح كفة فريق على الآخر بعد المباراة فتُسمى "ركلات ترجيح".

يعد سمير هاندانوفيتش حارس مرمى فريق إنتر ميلان أنجح الحراس في صد ركلات الجزاء والترجيح، حيث تمكن من صد 38 ركلة في مسيرته حتى الآن، وهو أكبر عدد من التصديات في التاريخ.

يأتي بعده حارس وقائد منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق جيانلويجي بوفون الذي نجح في صد 30 ركلة جزاء.

وفيما يلي أفضل الحراس بتاريخ كرة القدم في صد ركلات الجزاء والترجيح بناء على المعايير التالية:

عدد التصديات.

أهمية المباراة.

الألقاب.

1- السلوفيني سمير هاندانوفيتش: تصدى لـ38 ركلة جزاء (دومزالي، زاجوري، أودينيزي، تريفيزو، ريميني، إنتر ميلان).

2- الإيطالي جيانلويجي بوفون: تصدى لـ30 ركلة جزاء (بارما، يوفنتوس، باريس سان جيرمان).

3- البرازيلي دييغو ألفيس: تصدى لـ26 ركلة جزاء (أتلتيكو مينيرو، ألميريا، فالنسيا، فلامنغو).

4- الألماني مانويل نوير: تصدى لـ25 ركلة جزاء (شالكه، بايرن ميونخ).

5- الإيطالي أندريا كونسيلي: تصدى لـ21 ركلة جزاء (أتالانتا، سامبينيديتسي، ريميني، ساسولو).

6- الفرنسي ميكائيل لاندرو: تصدى لـ21 ركلة جزاء(نانت، باريس سان جيرمان، ليل، باستيا).

8 décembre 2002, PSG-Nantes, demi-finale de la coupe de la Ligue. Menés 3-2, les Parisiens obtiennent un penalty à la 82ème minute. Ronaldinho se présente devant Mickaël Landreau qui va alors tenter un coup de bluff … pic.twitter.com/uEvjdfIDnt — Le Corner (@Le_Corner_) February 26, 2022

7- التشيكي بيتر تشيك: تصدى لـ21 ركلة جزاء (تشميل بلساني، سبارتا براغ، رين، تشيلسي، أرسنال).

8- الإسباني إيكر كاسياس: تصدى لـ20 ركلة جزاء (ريال مدريد، بورتو).

9- الفرنسي بينوا كوستيل: تصدى لـ20 ركلة جزاء (كاين، فان، سيدان، رين، بوردو).

10- الألماني فرانك روست: تصدى لـ20 ركلة جزاء (فيردر بريمن، شالكه، هامبورج، نيويورك ريد بولز).