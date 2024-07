وصفته بـ"ميستيانو بينالدو".. هل تعمدت "بي بي سي" إهانة رونالدو؟

أثارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) غضب الجماهير والنقاد بنشرها تعليقا ساخرا بعد ركلة الجزاء التي أهدرها كريستيانو رونالدو -أمس الاثنين- ضد سلوفينيا في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

وحصل رونالدو على فرصة تسجيل هدف الفوز خلال الوقت الإضافي من علامة الجزاء، لكن حارس المرمى يان أوبلاك منعه من ذلك، لينخرط قائد البرتغال في البكاء وهو ما دفع زملاءه إلى مواساته.

وبعد لحظات من إهدار رونالدو ركلة الجزاء، علقت قناة بي بي سبورت على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة ساخرة "ميستيانو بينالدو" (Misstiano Penaldo).

ورغم مسعاها الجديد لتبدو فكاهية وطريفة أثناء التعليق على مباريات كرة القدم، تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية، لانتقادات لاذعة من متابعي رونالدو والنقاد الرياضيين.

🚨

BBC disrespecting Cristiano Ronaldo.

No player in the history of football has been disrespected like this.

This is beyond ridiculous and embarrassing from such a huge news outlet.pic.twitter.com/39e6KPoZYe

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 1, 2024