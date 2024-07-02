موعد مباراة هولندا ضد رومانيا في ثمن نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

يخوض منتخب هولندا مواجهة حذرة أمام رومانيا على الملعب الأولمبي في برلين غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

لم يقنع المنتخب الهولندي ومديره الفني رونالد كومان الجميع بعد أداء فني متذبذب ونتائج متواضعة في الدور الأول، حيث تأهل الطواحين من المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبدأت هولندا مشوارها بانتصار صعب أمام بولندا بنتيجة 2-1، ثم تعادل سلبي أمام فرنسا أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب، قبل أن تخسر في الجولة الثالثة أمام النمسا بنتيجة 2-3 في برلين.

وأظهر مشوار الدور الأول أن منتخب هولندا يعاني من ضعف واضح في خط الدفاع، حيث تعرض قائده فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لانتقادات عديدة ولم يسلم منها نجوم آخرون مثل ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد وناثان آكي مدافع مانشستر سيتي، في حين تحمل الحارس بيرت فاربروخن عبئا ثقيلا.

وفجر منتخب رومانيا مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الخامسة، في سيناريو مثير، بعدما جمع أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف على جميع منافسيه بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا الذين جمعوا الرصيد نفسه.

وبدأ الرومان مشوارهم في بطولة يورو 2024 بانتصار عريض بثلاثية دون رد أمام أوكرانيا، ثم خسروا بهدفين نظيفين أمام بلجيكا، قبل أن يمنح التعادل 1-1 أمام سلوفاكيا صدارة المجموعة.

ويحلم منتخب رومانيا بالتأهل لدور الثمانية لثاني مرة في تاريخه بعدما وصل للمرحلة ذاتها في بطولة يورو 2000 بهولندا وبلجيكا.

المواجهات السابقة بين المنتخبين

لكن الفريق الروماني يصطدم بتفوق كاسح لهولندا التي فازت في آخر أربع مباريات بالمواجهات المباشرة بين الفريقين.

كما سبق أن فاز الطواحين على رومانيا في مباراة سابقة في يورو 2008 بهدفين سجلهما كلاس يان هونتيلار وروبن فان بيرسي في ختام منافسات المجموعة الثالثة في البطولة.

في حين حقق منتخب رومانيا فوزه الأخير على هولندا بهدف دون رد في أكتوبر/تشرين الأول 2007 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2008.

وسيلعب الفائز من مواجهة هولندا ضد رومانيا مع الفائز من مباراة النمسا ضد تركيا في دور الثمانية.

موعد مباراة هولندا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة الثلاثاء في الثاني من يوليو/تموز على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، ويتولى إدارة المواجهة الحكم الألماني فيليكس زواير.

وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث المباراة على القنوات التالية:

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ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة هولندا المحتملة

فيربروغن، دومفريز، دي فريج، فان دايك، أكي؛ رايندرز، سكوتن؛ فريمبونغ، سيمونز، جاكبو؛ ديباي.

تشكيلة رومانيا المحتملة

نيتا، موجوس، دراغوسين، بوركا، راتيو؛ ماريس مارين، مارين، ستانسيو؛ هاجي، دراغوس، كومان.