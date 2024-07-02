موعد مباراة تركيا والنمسا في ثمن نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

تلعب تركيا مع النمسا في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو/تموز الجاري.

وبعد خسارة بـ"شق الأنفس" 1-صفر أمام فرنسا وصيفة بطل كأس العالم، حققت النمسا الفوز 3-1 على بولندا ثم انتصرت 3-2 على هولندا المرصعة بالنجوم لتنتزع مكانا في مرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية فقط في تاريخها.

وتتمتع تشكيلة النمسا بالانسيابية وتميل للمخاطرة ما جعلها تتميز عن أساليب لعب أكثر تحفّظا ظهرت في دور المجموعات، لمنتخبات مثل إنجلترا وبلجيكا لتكون النمسا واحدة من أكثر الفرق التي تُمتع الجماهير في البطولة.

ورغم أن النمسا سحقت تركيا 6-1 ودّيا في مارس/آذار الماضي، فإنها تتوقع مواجهة أكثر صعوبة من منافستها، التي بلغت مرحلة خروج المغلوب لأول مرة منذ عام 2008، في لايبزيغ.

وحظيت تركيا أيضا ببعض الزخم بعد مشاركة البديل جينك طوسون ليسجل في الوقت المحتسب بدل الضائع ويمنح فريقه الفوز على 10 لاعبين من التشيك، وهي النتيجة التي قادت الفريق لدور الـ16.

وسيلعب الفائز من مباراة الثلاثاء، التي من المؤكد أنها ستكون مثيرة، مع الفائز بين رومانيا وهولندا في دور الـ8.

موعد مباراة تركيا والنمسا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة الثلاثاء الثاني من يوليو/تموز في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو/تموز الجاري. على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ، ويتولى إدارة المواجهة الحكم البرتغالي أرتور سواريس دياس.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث المباراة على القنوات التالية:

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وتمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة تركيا المحتملة

جونوك، مولدور، ديميرال، بارداكسي، كاديوغلو، تشالهان أوغلو، يوكوشلو، قهوجي، غولر، يلدز، يلماز.

تشكيلة النمسا المحتملة

بينتز، بوش، دانسو، لينهارت، موين، سيوالد، غريليتش، شميد، بومغارتنر، سابيتزر، أرناتوفيتش.