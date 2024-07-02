مواجهات تنافسية ومثيرة ومنتظرة في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في نسختها الـ48 المقامة في الولايات المتحدة حتى 15 الشهر الجاري.

ويدافع منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي عن لقبه الذي توج به عام 2021 وهو الأول لميسي في هذه المسابقة القارية.

وتأهلت لهذا الدور حاليا 5 منتخبات في انتظار استكمال عقد المتأهلين بعد مباريات فجر الثلاثاء الثاني من يوليو/تموز والأربعاء الثالث من يوليو/تموز الجاري.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أميركا 2024:

عن المجموعة الأولى: الأرجنتين حاملة اللقب وكندا وصيفة المجموعة.

عن المجموعة الثانية: فنزويلا المتصدرة والإكوادور الوصيفة.

عن المجموعة الثالثة: لم تحسم هوية المتأهلين.

عن المجموعة الرابعة: كولومبيا المتصدرة، المتأهل الثاني لم يحسم بعد.

وبحسب نظام البطولة، ليس هناك ثمن نهائي في البطولة القارية بل مباشرة تتأهل 8 فرق (المتصدر والوصيف من المجموعات الأربع) إلى ربع النهائي ثم تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى المربع الذهبي، ومن بعدها يلعب المنتخبان الخاسران في مباراة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع، والفائزان يتنافسان على اللقب في النهائي.

مواجهات ربع نهائي كوبا أميركا 2024: (توقيت مكة المكرمة)

الجمعة الخامس من يوليو/تموز 2024

(04:00): الأرجنتين x الإكوادور (ملعب إن آر جي في هيوستن)

السبت السادس من يوليو/تموز 2024

(04:00): فنزويلا x كندا (إيه تي ستاديوم في آرلينغتون)

الأحد السابع من يوليو/تموز

(01:00): أول المجموعة الثالثة x ثاني المجموعة الرابعة (ملعب أليغانت في بارادايس)

(04:00): أول المجموعة الرابعة x ثاني المجموعة الثالثة (ملعب ستايت فارم في غلانديل)

نصف نهائي كوبا أميركا 2024

الأربعاء العاشر من يوليو/تموز

(03:00): الفائز من المباراة رقم 25 x الفائز من المباراة رقم 26 (ملعب ماتلايف ستاديوم في نيوجيرسي سيتي)

الخميس 11 يوليو/تموز

(03:00): الفائز من المباراة رقم 27 x الفائز من المباراة رقم 28 (ملعب بنك أوف أميركا في شارلوت)

مواجهة المركز الثالث

الأحد 14 يوليو/تموز

(03:00): الخاسر من نصف نهائي 1 x الخاسر من نصف نهائي 2 (ملعب بنك أوف أميركا في شارلوت)

النهائي

الاثنين 15 يوليو/تموز

(03:00): الفائز من نصف نهائي 1 x الفائز من نصف نهائي 2 (ملعب هارد روك ميامي غاردنز)