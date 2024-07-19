بينهم ديباي ورابيو.. لاعبون يبحثون عن أندية في الميركاتو الصيفي

منذ انطلاق سوق الانتقالات الصيفية منتصف يونيو/حزيران الماضي تتنافس الفرق على إبرام الصفقات لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد ويمثل اللاعبون الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم فرصة جيدة لها لتقليل النفقات.

كان الفرنسي كيليان مبابي أفضل صفقة حرة لعام 2024 قبل التوقيع مع ريال مدريد.

في المقابل، يعتبر حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا من أكثر اللاعبين ذوي المصير المجهول، فمنذ رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي 2023-2024 لم ينضم إلى أي فريق جديد.

ويعتبر الفرنسي أدريان رابيو آخر المنضمين لقائمة اللاعبين بدون فريق، حيث أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي -الخميس- عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، رحيل لاعبه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويمني رابيو النفس بخوض تجربة جديدة في مسيرته.

فيما يلي قائمة بأبرز اللاعبين الذين انتهت عقودهم وباتوا بدون أندية:

1-الحارس الإسباني دي خيا

2-الفرنسي أدريان رابيو.

3-الكولومبي خوان كوادرادو

4-الفرنسي أنتوني مارسيال

5-الكاميروني جويل ماتيب

6-الألماني ماتس هوملز

7-الفرنسي رافائيل فاران

8-الهولندي أنور الغازي

9-النيجيري ويلفريد نديدي

10-الهولندي ممفيس ديباي

11-الإسباني ماريو هيرموسو

12-الألماني ماركوس ريوس

13- الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس

14-الأرجنتيني غايدو رودريغيز