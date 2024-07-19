رياضة|أولمبياد باريس 2024

لاعب يبتر جزءا من إصبعه للمشاركة في أولمبياد باريس

لاعب الهوكي الأسترالي مات داوسون (غيتي)
19/7/2024

قام لاعب الهوكي الأسترالي مات داوسون بأمر غير مألوف للمشاركة في أولمبياد باريس بعدما فضل بتر جزء من أحد أصابعه لضمان جاهزيته لخوض دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة.

وكانت مشاركة داوسون (30 عاما)، الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، في باريس محل شك بعدما كسر أصبع البنصر في يده اليمنى مؤخرا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ومنحه الأطباء خيارا إما ببتر عقلة من الإصبع أو تركه يتعافى. وكان هناك خيار واحد فقط يضمن مشاركته في أولمبياد باريس.

وقال داوسون لشبكة (سفن نتورك) التلفزيونية الأسترالية "لم أستغرق الكثير من الوقت لاتخاذ القرار".

"اتخذت القرار ثم اتصلت بزوجتي وقالت ‘لا أريدك أن تتخذ قرار متسرعا’.

"لكن أعتقد أنه كانت لدي كل المعلومات التي احتجتها لاتخاذ قرار ليس فقط للعب في باريس ولكن مدى الحياة ومن أجل صحة أفضل".

وأظهرت (سفن نتورك) صورا لداوسون وهو يرتدي واقيا أسود على إصبعه.

وأثنى مدرب منتخب أستراليا للهوكي على شجاعة داوسون والتزامه، بينما اعترف بأنه ليس واثقا مما إذا كان سيفعل نفس الأمر.

وقال المدرب كولن باتش "أفضل طريقة للتعافي مما حدث كانت مجرد قطع طرف الإصبع.

"لذلك هذا ما قرر القيام به. ذلك ليس شيئا يمكن للمدرب أن يقرره بدلا من اللاعب".

"من الواضح أن مات ملتزم حقا باللعب في باريس. لست متأكدا من أنني كنت سأفعل مثله لكنه قام بالأمر. عظيم جدا".

وتأمل أستراليا، التي احتلت المركز الثاني خلف بلجيكا في طوكيو، أن تحقق نتيجة أفضل في باريس حيث تبدأ منافسات الهوكي يوم 27 يوليو/تموز.

المصدر : رويترز