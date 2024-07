قصة الاحتفال الأسطوري لميسي في معقل ريال مدريد

كشف الإسباني جوردي ألبا عن السر الحقيقي وراء قصة احتفال ليونيل ميسي اللاعب السابق لفريق برشلونة بطريقة استثنائية ضد ريال مدريد في البرنابيو قبل سنوات.

وسجل ميسي هدفا قاتلا قاد به فريقه الأسبق برشلونة للفوز في الكلاسيكو بنتيجة 3-2 في الجولة الـ33 من الليغا عام 2017، وعقب إحرازه الهدف توجه "البولغا" صوب جماهير الملكي رافعا قميصه.

وقال ألبا زميل ميسي السابق في برشلونة والحالي في فريق إنتر ميامي الأميركي "قليلون يعرفون القصة الحقيقية وراء رفع ميسي قميصه بعد تسجيله هدف الفوز ضد ريال مدريد".

وأوضح ابن الـ35 عاما "طوال تلك المباراة، كانت هناك هتافات وإهانات موجهة إلى ميسي، تسخر منه بمصطلحات مثل "معاق" و"قزم". هذا أغضبه كثيرا".

ونقل نجم منتخب إسبانيا سابقا ما قاله ميسي الذي كان غاضبا لسواريز في غرفة الملابس "هؤلاء الناس لا ينتمون إلى كرة القدم".

Jordi Alba 🗣️: "There are few who know the story of Messi, why he lifted the shirt after he scored the goal. We were playing against Real Madrid. During the match, there were chants and insults against Messi. They even described him as disabled and dwarf. Messi did not like it.”… pic.twitter.com/1dl2CYfHKY

— Messi FC World (@MessiFCWorld) July 17, 2024