رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

قصة الاحتفال الأسطوري لميسي في معقل ريال مدريد

epa05924566 FC Barcelona's Argentinian striker Lionel Messi jubilates the 3-2-victory against Real Madrid during the Liga Primera Division 33rd round match between Real Madrid and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, 23 April 2017. EPA/Juan Carlos Hidalgo
ميسي احتفل بهدف الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو عام 2017 (وكالة الأنباء الأوروبية)
19/7/2024

كشف الإسباني جوردي ألبا عن السر الحقيقي وراء قصة احتفال ليونيل ميسي اللاعب السابق لفريق برشلونة بطريقة استثنائية ضد ريال مدريد في البرنابيو قبل سنوات.

وسجل ميسي هدفا قاتلا قاد به فريقه الأسبق برشلونة للفوز في الكلاسيكو بنتيجة 3-2 في الجولة الـ33 من الليغا عام 2017، وعقب إحرازه الهدف توجه "البولغا" صوب جماهير الملكي رافعا قميصه.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقال ألبا زميل ميسي السابق في برشلونة والحالي في فريق إنتر ميامي الأميركي "قليلون يعرفون القصة الحقيقية وراء رفع ميسي قميصه بعد تسجيله هدف الفوز ضد ريال مدريد".

وأوضح ابن الـ35 عاما "طوال تلك المباراة، كانت هناك هتافات وإهانات موجهة إلى ميسي، تسخر منه بمصطلحات مثل "معاق" و"قزم". هذا أغضبه كثيرا".

ونقل نجم منتخب إسبانيا سابقا ما قاله ميسي الذي كان غاضبا لسواريز في غرفة الملابس "هؤلاء الناس لا ينتمون إلى كرة القدم".

واستمر التهكم على الأرجنتيني في الشوط الثاني، لكن عندما سجل ميسي الهدف الثاني في الوقت القاتل، توجه إلى جماهير ريال مدريد ورفع قميصه، وأسكت الجميع برسالة "تذكروا الاسم.. ميسي لا يتكلم ويرد الفعل دائما بقدميه".

وشهدت تلك المباراة تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق كاسيميرو، لكن ميسي أدرك التعادل بعد دقائق قليلة، وفي الدقيقة الـ73 أحرز إيفان راكيتيتش هدف التقدم لبرشلونة 2-1.

وكانت المرة الأولى التي يحتفل فيها ميسي لوحده ويخلع قميصه ويريه لمدرجات ملعب البرنابيو الممتلئ بجماهير الملكي.

وكان الهدف القاتل الذي سجله الأرجنتيني في شباك ريال مدريد هو رقم 500 في مسيرته الاحترافية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي