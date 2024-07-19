عبر "تيك توك".. جماهير برشلونة تجمع التبرعات للتعاقد مع ويليامز

أسهم مشجعو برشلونة بمبالغ رمزية في الحساب الرسمي للنادي على تطبيق "تيك توك" في محاولة لدعم الفريق المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم في تأمين التعاقد مع المهاجم نيكو ويليامز في سوق الانتقالات الصيفية.

وأصبح جناح أتلتيك بلباو البالغ 22 عاما هدفا رئيسيا لأندية أوروبية بعد أن كان واحدا من أكثر اللاعبين إثارة في مسيرة منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024.

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وأظهر ويليامز، الذي سجل هدفين بما في ذلك الهدف الافتتاحي في فوز إسبانيا 2-1 على إنجلترا في النهائي، شراكة واعدة مع مهاجم برشلونة لامين جمال الذي اختير أفضل لاعب شاب في البطولة.

Barcelona fans are donating on the official training session YouTube stream and Instagram to buy Nico Williams. The best fans in the world. 🔵🔴 pic.twitter.com/gJ0GmKw0wk — Daniel Gurah (@PIESIEGURAH) July 19, 2024

ويطالب مشجعو "البلوغرانا" الآن بشدة بثنائي هجومي يتكون من جمال وويليامز لذلك قاموا بارسال أموال إلى النادي الكتالوني، الذي يواجه تحديات مالية في الآونة الأخيرة.

وعلقت الجماهير الكتالونية في تطبيق "تيك توك" ببعض العبارات مثل "وقع مع نيكو"، "نحن بحاجة إلى نيكو بنسبة 100%" و"من أجل نيكو ويليامز".

Barcelona fans are sending donations on TikTok to the team telling them to buy Nico Williams 😂💀 pic.twitter.com/vBBsiCjGiW — ESPN FC (@ESPNFC) July 18, 2024

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن القيمة السوقية الحالية لويليامز تبلغ 70 مليون يورو، فيما ذكرت الصحافة الإسبانية أن أتلتيك حدد مبلغ التخلي عن اللاعب بـ58 مليون يورو.

ورغم حسن نية جماهير برشلونة، فإن التبرعات، التي تحمل علامة "مكافآت" على تيك توك، لن تكون ذات فائدة كبيرة للنادي حيث تتراوح من 5 سنتات إلى يورو واحد، مع احتفاظ التطبيق بجزء كبير من الأموال.

ولم يتعاقد برشلونة، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مع أي لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية.