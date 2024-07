عبر "تيك توك".. جماهير برشلونة تجمع التبرعات للتعاقد مع ويليامز

أسهم مشجعو برشلونة بمبالغ رمزية في الحساب الرسمي للنادي على تطبيق "تيك توك" في محاولة لدعم الفريق المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم في تأمين التعاقد مع المهاجم نيكو ويليامز في سوق الانتقالات الصيفية.

وأصبح جناح أتلتيك بلباو البالغ 22 عاما هدفا رئيسيا لأندية أوروبية بعد أن كان واحدا من أكثر اللاعبين إثارة في مسيرة منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024.

وأظهر ويليامز، الذي سجل هدفين بما في ذلك الهدف الافتتاحي في فوز إسبانيا 2-1 على إنجلترا في النهائي، شراكة واعدة مع مهاجم برشلونة لامين جمال الذي اختير أفضل لاعب شاب في البطولة.

Barcelona fans are donating on the official training session YouTube stream and Instagram to buy Nico Williams.

The best fans in the world. 🔵🔴 pic.twitter.com/gJ0GmKw0wk

— Daniel Gurah (@PIESIEGURAH) July 19, 2024