الخلل التقني العالمي يربك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

اضطر نادي مانشستر يونايتد إلى تأجيل مبيعات تذاكر مباريات الموسم المقبل بعد انقطاع التكنولوجيا على مستوى العالم اليوم الجمعة.

كان يونايتد يخطط لبدء بيع التذاكر قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، لكن الموقع الإلكتروني الخاص به لم يكن متاحًا، وتم تأجيل المبيعات في البداية حتى منتصف نهار اليوم قبل إعادة جدولتها لاحقًا إلى يوم الاثنين 22 يوليو/تموز بداية من الساعة 10 صباحًا (توقيت غرينتش).

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🚨UPDATE: today's ticket release has been postponed until 10am on Monday 22nd July. This is due to ongoing technical issues caused by a global Microsoft Servers outage. We are sorry for any inconvenience caused. — Manchester United Matchday (@ManUtdMatchday) July 19, 2024

وجاء في بيان الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد "لسوء الحظ، بسبب انقطاع عالمي في شبكة تكنولوجيا المعلومات بشركة مايكروسوفت والذي أثر على العديد من الأنظمة، بما في ذلك نظامنا، سيتم تأجيل طرح التذاكر".

🚨Unfortunately, due to a global Microsoft Servers outage which is affecting many systems, including ours, this morning’s ticket release will be postponed until midday. The website will also remain unavailable until the issue is resolved. Further updates will be provided here,… — Manchester United Matchday (@ManUtdMatchday) July 19, 2024

أضاف البيان "نحن نعتذر عن أي إزعاج".

ويعد كريستال بالاس وبرينتفورد من بين أندية الدوري الإنجليزي الأخرى التي أعلنت أنها تعاني من مشاكل مماثلة، كما واجه فريقا ميدلسبره وكوفنتري، المنافسان في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، صعوبات أيضا.

Due to a global issue affecting Microsoft systems, on-sale for Brentford v Crystal Palace tickets has been delayed until Monday (10:00). We are unfortunately unable to process ticket sales either online or over the phone, so please do not call the box office. We apologise for… — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 19, 2024

وتعرضت العديد من الدول بمختلف أنحاء العالم، الجمعة، إلى انقطاع مفاجئ للإنترنت مرتبط بخلل تقني، مما تسبب في تعطل العمليات في مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام ومصارف.